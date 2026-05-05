Socialdemokratų lyderis stojo ginti J. Taminsko: „Dramos yra daugiau nei priežasčių tai dramai vykti“

„Juras Taminskas sulaukia kritikos, kad keičiasi valdybos, keičiasi įmonių vadovai, kažkam lyg tai kelia nuostabą, kad pokyčiai vyksta. Nesu girdėjęs, kad nors vienas vadovas būtų išreiškęs pasipiktinimą ar teiginius, kad su juo nepagrįstai buvo atsisveikinta“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė partijos pirmininkas.
„Dažnu atveju žmonės daro karjerą, patys išeina, kažko siekia – tai žmonės profesionalai, niekas kažkokių pastabų neišsako. Man atrodo, kad dramos yra daugiau nei priežasčių tai dramai vykti“, – teigė M. Sinkevičius.
Jis tikino palaikantis J. Taminską kaip partijos deleguotą ministrą, vykdantį partijos programą, o vertinti bet kurio ministro klaidas, anot LSDP lyderio, reikia po to, kai jos yra padaromos.
„Natūralu, kad bus kritikos ministrams, (…) Vyriausybei, (…) mes tai suprantam kaip darbinę aplinką ir normaliai vertiname“, – sakė M. Sinkevičius.
Balandį iš pareigų pasitraukė „Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) generalinis direktorius, apie sprendimą trauktis paskelbė ir Lietuvos oro uostų (LTOU) vadovas Simonas Bartkus, keičiasi ir šios bendrovės valdyba.
Anksčiau pasitraukė ir Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) vadovybė, kovą paskelbta „Oro navigacijos“ generalinio direktoriaus atranka atidėta tol, kol bus atrinkta naujoji bendrovės valdyba.
Pats susisiekimo ministras J. Taminskas viešoje erdvėje keliamus klausimus dėl pastaruoju metu dažnų pasikeitimų susisiekimo įmonių vadovybėse Eltai įvardino kaip „oponentų norą daryti politinį šou“.
Seimo konservatorių frakcija taip pat kreipėsi į šalies vadovą, prašydami įvertinti susisiekimo ministro tinkamumą eiti pareigas ir galimas bendrovių vadovybės politizavimo rizikas.
