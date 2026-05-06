„Ryanair“ ragina įvesti naują draudimą: „Tai tampa tikru iššūkiu“

Trečiadienį paskelbtame interviu laikraščiui „The Times“ Airijos pigių skrydžių bendrovės vadovas teigė, kad problema tik didėja. Jis pabrėžė, kad „Ryanair“, daugiausia skraidanti po Europą, dėl girtų keleivių turi nukreipti kone po orlaivį per dieną.
„Tai tampa tikru iššūkiu visoms oro linijoms“, – sakė M. O'Leary.
„Negaliu suprasti, kodėl žmonės aptarnaujami penktą ar šeštą valandą ryto“, – laikraščiui sakė jis.
Pasak M. O'Leary, oro uostų prekybos vietose taikomos alkoholio pardavimo licencijų išimtys prisidėjo prie tokios padėties.
„Oro uostuose alkoholis neturėtų būti parduodamas (barų) ne darbo valandomis“, – sakė jis, tačiau tvirtino, kad kitu metu vienam asmeniui turėtų būti taikomas dviejų gėrimų limitas, tai būtų galima kontroliuoti per įlaipinimo kortelę.
„Ryanair“ dar neatsakė į AFP prašymą patvirtinti laiką, kada oro linijų bendrovė skrydžių metu pradeda prekiauti alkoholiu.
„Esame pakankamai atsakingi, tačiau neatsakingi yra oro uostai, kurie iš to pelnosi“, – dienraščiui sakė M. O'Leary.
Pernai „Ryanair“ paskelbė, kad už nepaklusnų elgesį skirs 500 eurų baudą keleiviui ir jis gali būti pašalintas iš lėktuvo.
M. O'Leary „The Times“ sakė, kad problema yra ir alkoholis, ir „žmonės, šniaukščiantys miltelius“. Jis pridūrė, kad moterų elgesys yra ne ką geresnis nei vyrų.