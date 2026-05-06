Dyzelio kainų skirtumas šiose degalinėse verčia išsižioti – ne visi skubėjo branginti

Degalus parduodančios įmonės kiekvieną darbo dieną pateikia LEA informaciją apie savo degalinėse parduodamų degalų kainas iki 10 valandos. Pateiktos kainos paskelbiamos interneto svetainėje ena.lt. Tačiau degalinėse kainos per dieną keičiamos ne vieną kartą.
Gegužės 6 d. iki 10 val. iš degalinių gauti degalų kainų duomenys rodo, kad mažiausia dyzelino kaina buvo 1,859 Eur/l „Bonsa“ degalinėje Tauragės r., Tauruose.
Didžiausia dyzelino kaina – 2,169 Eur/l buvo septyniose „Circle K“ tinklo degalinėse.
Dyzelino kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 1,859 Eur/l iki 2,169 Eur/l, o vidutinė dyzelino kaina sudarė 2,038 Eur/l, arba 1,3 proc. mažesnė nei antradienį (gegužės 5 d.), kai vidutinė dyzelino kaina degalinėse buvo 2,065 Eur/l.
Mažiausia benzino kaina trečiadienio rytą buvo „Bonsa“ degalinėje Tauragės r., Tauruose – 1,679 Eur/l.
Didžiausia benzino kaina – 1,959 Eur/l buvo keturiolikoje „Circle K“ degalinių, keturiasdešimt trijose „Viada“ degalinėse, dviejose „Boost Petrol“ degalinėse (Kelmės r. ir Elektrėnų sav.) bei „Degta“ degalinėje Elektrėnų savivaldybėje.
Benzino kainos trečiadienio rytą degalinėse svyravo nuo 1,679 Eur/l iki 1,959 Eur/l, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,840 Eur/l, arba 1 proc. mažesnė nei antradienį (gegužės 5 d.), kai benzino kainų vidurkis degalinėse buvo 1,859 Eur/l.
Mažiausia SND kaina trečiadienio rytą buvo 0,79 Eur/l – „Madalva“ degalinėje, esančioje Tauragės r. savivaldybėje (Žygaičių k.).
Didžiausia SND kaina buvo Circle K“ tinklo aštuoniose degalinėse ir „Šventosios investicijos“ degalinėje (Palangos m. savivaldybė, Šventoji) – 0,999 Eur/l.
SND kainos degalinėse trečiadienio rytą svyravo nuo 0,79 Eur/l iki 0,999 Eur/l, o vidutinė SND kaina buvo 0,915 Eur/l, t. y. 0,2 proc. mažesnė nei antradienio (gegužės 5 d.), kai SND kainų vidurkis degalinėse buvo 0,917 Eur/l.
Gegužės 5 d. Lietuvoje didmeninė benzino kaina buvo 1,68 Eur/l, dyzelino didmeninė kaina – 1,85 Eur/l. Palyginti su gegužės 4 d. kainomis, didmeninės benzino ir dyzelino kainos nesikeitė.
Brent naftos kaina rinkoje gegužės 5 d. buvo 109,87 USD/bbl (gegužės 4 d. – 114,44 USD/bbl).
Primename, kad už informaciją apie degalų kainas atsakingos ją pateikiančios degalines valdančios įmonės.
Lietuvos energetikos agentūraDegalų kainadyzelinas
Rodyti daugiau žymių