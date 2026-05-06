Elektra praėjusią savaitę sparčiai brango: įvardijo priežastis

Didmeninė elektra brango ir kitose Baltijos šalyse. Latvijoje kaina taip pat kilo 35 proc. iki 48,26 Eur/MWh, o Estijoje – 30 proc. iki 40,85 Eur/MWh.
Pasak bendrovės, elektros energijos kainų augimą Šiaurės šalių ir Baltijos regione daugiausia lėmė sumažėjusi vėjo elektrinių generacija bei mažesnė saulės elektrinių gamyba „Nord Pool“ regione.
„Elektros kainų augimą Lietuvoje lėmė reikšmingai sumažėjusi vėjo elektrinių gamyba. Nors Lietuvoje elektros energijos kainos kilo daugiau nei trečdaliu, jos išliko mažesnės nei daugelyje kitų Europos rinkų. Svarbu ir tai, kad Lietuva praėjusią savaitę išliko elektros energijos perteklių turinčia šalimi – vietos elektrinės pagamino daugiau elektros nei buvo suvartota“, – pranešime cituojamas „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų skyriaus vadovas Mantas Masalskis.
Susiję straipsniai
Bendrovės duomenimis, elektros energijos gamyba Baltijos šalyse per savaitę sumažėjo 16 proc. Lietuvoje gamyba smuko 22 proc. (iki 206 GWh), Latvijoje – 13 proc. (iki 120 GWh), o Estijoje – 4 proc. (iki 83 GWh).
Lietuvoje aptariamu laikotarpiu iš viso suvartota 186 GWh elektros energijos – 1 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę.
Praėjusią savaitę šalies elektrinės užtikrino 110 proc. šalies elektros energijos vartojimo poreikio. Latvijoje vietos gamyba padengė 91 proc., Estijoje – 56 proc. suvartojimo.