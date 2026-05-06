Mirė CNN įkūrėjas Tedas Turneris

Žinią apie tai paskelbė CNN. Kaip nurodoma, T. Turneris mirė trečiadienį, gegužės 6 d., apsuptas savo šeimos. Amerikiečiui buvo 87-eri.
1977 m. T. Turneris įkūrė televizijos kanalą CNN, kuris transliuoti žinias ištisą parą pradėjo 1980 metais.
T. Turneris buvo tarptautiniu mastu žinomas filantropas, aktyvistas, siekęs visame pasaulyje panaikinti branduolinius ginklus, ir gamtosaugininkas. Jis taip pat įkūrė Jungtinių Tautų fondą.
Prieš savo 80-ąjį gimtadienį amerikietis paskelbė, kad serga progresuojančia smegenų liga – Lewy kūnelių demencija.
2025 m. pradžioje T. Turneris buvo paguldytas į ligoninę dėl lengvos formos plaučių uždegimo.
T. Turneris susilaukė penkių vaikų, 14 anūkų ir dviejų proanūkių.