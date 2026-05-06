Naftos kaina stipriai sureagavo į situaciją Irane: kaip keitėsi

Šiaurės jūros „Brent“ rūšies nafta smuko 6,2 proc. iki 103,04 JAV dolerių už barelį.
Tuo metu JAV „West Texas Intermediate“ rūšies naftos kaina krito 6,4 proc. iki 95,68 JAV dolerių už barelį.
ELTA primena, kad pasak JAV naujienų portalo „Axios“, Vašingtonas mano esąs arti susitarimo su Teheranu dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo ir karo Artimuosiuose Rytuose pabaigos.
„Axios“ teigimu, abi pusės beveik sutarė dėl „vieno puslapio susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą ir nustatyti išsamesnių derybų dėl branduolinės programos pagrindus“.
Teigiama, kad susitarimas apimtų Irano įsipareigojimą sustabdyti branduolinio kuro sodrinimą, o JAV sutiktų atblokuoti milijardus dolerių įšaldytų Irano lėšų.
Pasak pranešimų, Vašingtonas per artimiausias 48 valandas tikisi sulaukti Teherano atsakymo dėl kelių pagrindinių klausimų.
Antradienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė stabdantis JAV karinę operaciją, skirtą palydėti per šį svarbų sąsiaurį plaukiantiems laivams, nes esą siekia susitarti su Iranu dėl karo pabaigos. Iranas iki šiol nesutiko atsisakyti sąsiaurio kontrolės ir ją naudojo kaip derybinį svertą kariniame konflikte, prasidėjusiame po JAV ir Izraelio atakų vasario pabaigoje.
Nuo balandžio 7 d. tarp JAV ir Irano galioja paliaubos.
Vasario pabaigoje, prieš prasidedant karinei eskalacijai, „Brent“ rūšies naftos kaina nesiekė 70 JAV dolerių.