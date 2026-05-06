Palangos centre – už įspūdingą sumą antstolio parduodamas areštuotas turtas

Antstolio organizuojamame aukcione siūloma įsigyti 1,3 tūkst. kvadratinių metrų ploto prekybines patalpas bei 42 arų žemės sklypas.
Šis nekilnojamasis turtas yra Vytauto gatvėje, visai šalia centrinės aikštės. Šiuo metu jis priklauso Kauno mažajai bendrijai „Kanelė“, kuri verčiasi kepyklos veikla.
Varžytynių informacijoje nurodoma, kad turtas yra areštuotas, pradinė jo kaina yra 1,68 mln. eurų. Aukcionas tęsis iki gegužės 18-osios.
2022 metais mažosios bendrijos „Gabrielita“ užsakymu paruošti projektiniai sprendiniai rodo, kad šis prekybinis pastatas bus rekonstruojamas ir po atnaujinimo jis būtų pritaikytas viešbučiui su 30 kambarių.
Prie pardavimo skelbimo pateiktos nuotraukos rodo, kad patalpos yra pradėtos remontuoti, tačiau darbai nebaigti.
Abiejų bendrijų – „Kanelė“ ir „Gabrielita“ – steigėjas yra tas pats asmuo.