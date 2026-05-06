Palangos centre – už įspūdingą sumą antstolio parduodamas areštuotas turtas

2026 m. gegužės 6 d. 09:16
Valdas Pryšmantas
Už beveik 1,7 mln. eurų parduodamos Palangos centre esančios patalpos ir žemė, kurios šiuo metu yra areštuotos.
Antstolio organizuojamame aukcione siūloma įsigyti 1,3 tūkst. kvadratinių metrų ploto prekybines patalpas bei 42 arų žemės sklypas.
Šis nekilnojamasis turtas yra Vytauto gatvėje, visai šalia centrinės aikštės. Šiuo metu jis priklauso Kauno mažajai bendrijai „Kanelė“, kuri verčiasi kepyklos veikla.
Varžytynių informacijoje nurodoma, kad turtas yra areštuotas, pradinė jo kaina yra 1,68 mln. eurų. Aukcionas tęsis iki gegužės 18-osios.

Pavasaris, kuris nulems šiuos metus: klaidos, kainuojančios visų metų rezultatą

2022 metais mažosios bendrijos „Gabrielita“ užsakymu paruošti projektiniai sprendiniai rodo, kad šis prekybinis pastatas bus rekonstruojamas ir po atnaujinimo jis būtų pritaikytas viešbučiui su 30 kambarių.
Prie pardavimo skelbimo pateiktos nuotraukos rodo, kad patalpos yra pradėtos remontuoti, tačiau darbai nebaigti.
Abiejų bendrijų – „Kanelė“ ir „Gabrielita“ – steigėjas yra tas pats asmuo.
