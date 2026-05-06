Pasaulyje gerai žinoma finansų grupė pirks Lietuvos įstaigą

Kaip praneša LB, finansų grupė „Lloyds Banking Group“ gyventojams ir verslui teikia bankininkystės, draudimo, investavimo paslaugas. Ji veikia jau daugiau kaip 250 metų, daugelyje pasaulio šalių, joje dirba daugiau kaip 60 tūkst. darbuotojų.
„Tai dar vienas puikus pavyzdys, kai pasaulinio lygio užsienio bendrovės kreipiasi dėl Lietuvoje licencijuotos FinTech įstaigos įsigijimo. Tai rodo, kad Lietuva suteikia galimybę fintech (finansinių technologijų – ELTA) įstaigoms steigtis ir augti, o pasiekta branda ir rezultatai atkreipia investuotojų dėmesį ir suteikia šioms įstaigoms naujų plėtros galimybių“, – pranešime cituojamas Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus.
Kaip skelbė ELTA, 2020-ais metais LB valdyba „Curve Europe“ išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją, kuri suteikia teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Lietuvos mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas.
