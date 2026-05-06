Pirmąjį šių metų ketvirtį nedarbo lygis sudarė 7,4 proc., per metus augo 0,5 proc. punkto

Vyrų nedarbo lygis 2026 m. pirmąjį ketvirtį buvo 8,4 proc., moterų – 6,4 proc. Tuo metu 15–24 metų amžiaus jaunimo nedarbo lygis sudarė 17,9 proc., per ketvirtį jis padidėjo 5 proc., per metus – 4,7 proc. punkto.
Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį padidėjo 0,3 proc. punkto ir pirmąjį šių metų ketvirtį sudarė 2,4 proc. Palyginti su tuo pačiu metu pernai, jis sumažėjo 0,1 proc. punkto.
Pirmąjį šių metų ketvirtį buvo 117,1 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 18,2 tūkst.
Per ketvirtį bedarbių skaičius padidėjo 10,7 tūkst., ilgalaikių bedarbių buvo 37,8 tūkst., arba 32,3 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius padidėjo 4,8 tūkst., per metus sumažėjo 0,6 tūkst.
Tuo metu 15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2026 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 73,7 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 0,1 proc. punkto, per metus – padidėjo 0,3 proc. punkto. Šios amžiaus grupės moterų užimtumo lygis buvo 0,3 proc. punkto didesnis už vyrų užimtumo lygį (atitinkamai 73,9 ir 73,6 proc.).
15–24 metų amžiaus jaunimo užimtumo lygis pirmąjį šių metų ketvirtį sudarė 29,4 proc., per ketvirtį padidėjo 0,2 proc. punkto, per metus – 1,2 proc. punkto.
55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis šių metų sausį–kovą sudarė 69,2 proc., per ketvirtį padidėjo 0,7 proc. punkto, per metus sumažėjo 1,3 proc. punkto.
Tuo pačiu laikotarpiu darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1,58 mln., palyginti su 2025 m. ketvirtuoju ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 13,6 tūkst.
Pirmąjį šių metų ketvirtį dirbo ar turėjo darbą 1,46 mln. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius padidėjo 3 tūkst., per metus – 13,2 tūkst.
2026 m. sausį–kovą buvo 912,8 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59,6 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 18,8 proc. – besimokantis 15–24 metų amžiaus jaunimas.
Kaip skelbia agentūra, Gyventojų užimtumo statistinio tyrimas atliekamas visose Europos Sąjungos šalyse pagal bendrą metodiką, taikant Tarptautinės darbo organizacijos naudojamas užimtų gyventojų ir bedarbio sąvokas, todėl jo rezultatai yra palyginami tarp šalių.
Tyrimas atliktas, taikant imčių metodą. 2026 m. pirmąjį ketvirtį apklausta 8,5 tūkst., arba 0,34 proc.,15–89 metų šalies gyventojų, tyrimo rezultatai perskaičiuoti visiems gyventojams.