Skelbia, kurie viešbučiai sumokėjo daugiausia mokesčių

2026 m. gegužės 6 d. 09:38
Pirmąjį šių metų ketvirtį dešimt daugiausiai mokesčių sumokėjusių apgyvendinimo įstaigų Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) bendrai pervedė virš 3,7 mln. eurų. Didžiausią sumą (687 tūkst. eurų) sumokėjo viešbučių „Radisson Blu Hotel Lietuva“ valdytoja „Viešbutis Lietuva“, skelbia „Verslo žinios“.
Remdamasis VMI duomenimis, portalas skelbia, kad tuo pačiu metu pernai šios apgyvendinimo įstaigos sumokėta suma siekė 453 tūkst. eurų ir šiemet augo 51,7 proc.
Antroje vietoje – „Sveikatos uostas“ (sanatorija „Gradiali“), šių metų sausį–kovą sumokėjusi 582 tūkst. eurų. Jos sumokėta mokesčių suma per metus augo 77,4 proc. Skelbiama, kad trečioji – „Vilnius Grand Resort“ prekės ženklu dirbanti „Villon“, tuo pačiu metu sumokėjusi 507 tūkst. eurų (16 proc. daugiau nei pernai).
Ketvirtoje vietoje – „Grand SPA Lietuva“, kuri VMI pirmąjį šių metų pusmetį sumokėjo 431 tūkst. eurų.
Žemiau, kaip skelbia „Verslo žinios“, rikiuojasi „SPA Birštonas“ („Vytautas Mineral Spa“) – įmonė per šį laikotarpį sumokėjo 359 tūkst. eurų mokesčių (5,5 proc. mažiau nei tuo pačiu metu pernai).
Šeštoje vietoje – sostinės viešbučio „Pacai“ valdytoja „Blendas Hotel Management“, šių metų pirmąjį ketvirtį sumokėjusi 255 tūkst. eurų, septintoji – „K. Geco prekybos įmonė“ (viešbutis „Palanga Life Balance SPA“), kurios sumokėtų mokesčių suma per šį laikotarpį siekė 232 tūkst. eurų (5,3 proc. mažiau nei pernai).
Aštuntoje vietoje – „Loop Holding“, valdanti netoli Vilniaus oro uosto esantį viešbutį „Loop Hotel Vilnius“. Ši apgyvendinimo įstaiga šių metų sausį–kovą sumokėjo 230 tūkst. eurų (2,5 proc. mažiau).
Tuo metu „Klaipėdos viešbutis“ („Amberton Klaipėda“) sumokėtų mokesčių suma siekė 224 tūkst. eurų (10,9 proc. daugiau), tokią pačią sumą šių metų pirmąjį pusmetį sumokėjo ir „Hotel Neris“, valdanti „Radisson Hotel Kaunas“.
Kaip anksčiau rašė „Verslo žinios“, praėjusiais metais 10 didžiausių apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų VMI pervedė virš 15 mln. eurų.
