To Lietuvoje nebuvo nuo AE uždarymo – pritrūko visai nedaug

Pasak „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovo Deivido Šikšnio, balandį didmeninės elektros kainos mažėjo dėl palankių oro sąlygų ir išaugusios atsinaujinančių išteklių gamybos.
„Praėjusį mėnesį Lietuvoje vėjo jėgainės užtikrino daugiau nei pusę šalies poreikio. Itin didelė jų gamyba fiksuota mėnesio pradžioje, kai buvo pagerintas vėjo elektrinių gamybos rekordas, kuris dabar siekia 1996 MW.
Išaugusi saulės gamyba prisidėjo prie to, kad net 11 dienų šį balandį vėjo ir saulės elektros gamyba buvo didesnė, nei elektros poreikis šalyje. Vertinant visą šalies gamybą, balandį pavyko pagaminti net 99 proc. šalies poreikio. Preliminariais duomenimis pritrūko vos 8 GWh gamybos iki 100 proc., ko nėra buvę nuo Ignalinos AE uždarymo 2009 metais“, – pranešime sakė D. Šikšnys.
Susiję straipsniai
Šių metų balandis taip pat pasižymėjo didele vietos generacija. „Litgrid“ duomenimis, vėjo elektrinės gamino daugiausiai – 55 proc. visos Lietuvos gamybos. Jų generacija augo 27 proc. nuo 403 GWh iki 514 GWh. Saulės jėgainių gamyba padidėjo 29 proc. nuo 158 GWh iki 203 GWh. Hidroelektrinių generacija siekė 80 GWh, šiluminių elektrinių – 83 GWh, o kitų elektrinių generacija – 60 GWh.
Bendras importo kiekis sumažėjo 31 proc. Balandį importas iš Latvijos siekė 54 proc., iš Švedijos 39 proc. ir 7 proc. iš Lenkijos. Tuo metu eksportas išaugo 36 proc. Didžiausia eksporto dalis buvo nukreipta į Švediją – 53 proc., 24 proc. į Lenkiją, o likę 23 proc. į Latviją.
„Praėjusį mėnesį fiksavome didžiausius komercinius eksporto srautus nuo 2022 metų balandžio. Tuomet didžiąją dalį eksporto sudarė tranzitinis srautas iš Švedijos ir Latvijos į Lenkiją.
Šių metų balandį daugiausia eksportavome itin vėjuotais ir saulėtais periodais – balandžio mėnesio pradžioje ir paskutinę savaitę. Įdomu, kad didžiausias eksporto kiekis buvo nukreiptas į Švediją, kurios pietinėje zonoje formavosi didesnės kainos nei Lietuvoje“, – teigė D. Šikšnys.
Vidutinė didmeninė elektros kaina Lietuvoje pastarąjį mėnesį siekė 58 Eur/MWh, Latvijoje – 57 Eur/MWh, Estijoje – 55 Eur/MWh.
Elektros poreikis Lietuvoje balandį sumažėjo 7 proc. Bendrai Lietuvoje pastarąjį mėnesį buvo pagaminta 940 GWh elektros energijos – 18 proc. daugiau nei praėjusį mėnesį, kai generacija siekė 794 GWh. Vietos elektrinės užtikrino 99 proc. šalies elektros energijos poreikio.