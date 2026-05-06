VMI sistema buvo sutrikusi: kas atsitiko

2026 m. gegužės 6 d. 09:06
Naujienų portalo Lrytas skaitytojai praneša, kad dar vakar, gegužės 5 d., pastebėjo trikdžius Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sistemoje. Trikdžiai tęsėsi ir šiandien rytą.
„Nuo vakar vėlaus vakaro sutrikimas. Tokio dydžio įstaigoje… SSL sertifikatų galiojimą praleisti aplaidu, manau“, – rašė su portalu susisiekęs skaitytojas.
Tuo metu VMI atstovai portalui adresuotame komentare teigia, kad techninis trikis, dėl kurio buvo galimi laikini VMI svetainės veikimo sutrikimai, buvo nustatytas ir pašalintas. Kokia šio sutrikimo priežastis – neįvardijo. Nedetalizavo ir dėl SSL sertifikato.
„Šiuo metu VMI svetainė veikia sklandžiai. Atsiprašome klientų už laikinus nepatogumus“, – nurodo VMI specialistai.
