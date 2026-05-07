DAB: raktas į radijo sektoriaus plėtrą Lietuvoje

Skaitmeninės audio transliacijos, arba DAB (angl. Digital Audio Broadcasting) yra radijo programų transliavimo technologija, kuri leidžia vienu dažniu efektyviai transliuoti per 20 radijo stočių, naudojant sprendimą, vadinamą multipleksinimu.
DAB leidžia efektyviau išnaudoti ribotus radijo spektro išteklius, perduoti į radijo imtuvus aukštesnės kokybės garsą, vaizdinius bei tekstinius informacinius ir ekstremaliuosius pranešimus. DAB standartas, įdiegtas Europoje dar 1995 m. (vėliau įdiegta naujesnė versija DAB+), šiuo metu plačiai naudojamas radijo programų priėmimui automobiliuose bei namuose ir yra viena sparčiausiai pasaulyje plintančių skaitmeninio radijo platformų.
Laikas apibrėžti strategiją
Neseniai Lietuvoje viešėjo ir radijo Lietuvoje 100-mečio jubiliejui skirtoje konferencijoje pranešimą skaitė pasaulinės skaitmeninio radijo organizacijos „WorldDAB“ prezidentė Jacqueline Bierhorst. Pasak pranešėjos, Europoje DAB+ yra tapusi pagrindine skaitmeninio radijo platforma, o kai kurios šalys jau pradėjo palaipsniui atsisakyti FM ir pereiti prie radijo transliacijų vien DAB + formatu.
„Lietuvoje, kurioje radijo programos vis dar transliuojamos analoginiu būdu FM spektre, dabar pats laikas apibrėžti ilgalaikę radijo technologijų strategiją, kol radijo sektorius dar išlaiko stiprias pozicijas kitų medijų kontekste“, – tikina J. Bierhorst. – „Ar diegti skaitmeninį radiją Lietuvoje – tai yra strateginis klausimas apie ilgalaikės vertės sukūrimą visam šalies radijo sektoriui – tiek technologine, tiek ekonomine, tiek tvarumo prasme.“
Radijo skaitmenizacija nėra savitikslė – ją derėtų suvokti kaip priemonę, kuri suteikia impulsą spartesnei radijo plėtrai. Daugelio šalių patirtis liudija, kad DAB+ diegimas transliuotojams leido išplėsti transliacijų aprėptį, dėl geresnės segmentacijos pritraukė papildomą klausytojų auditoriją, padidino reklamos pajamas, sumažino (vidutiniškai 80 proc.) programų siuntimo į eterį kaštus.
Klausytojams – išplėtė (vidutiniškai apie 5 kartus) radijo programų pasiūlą ir pasirinkimą. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje 22 mln. žmonių, t.y. trečdalis visų šalies radijo klausytojų, klauso skaitmeninių radijo programų, kurios nepasiekiamos per analoginius transliavimo tinklus.
Tapo transliavimo etalonu
Skaitmeninis DAB+ radijas transliuojamas VHF dažniu, per vieną dažnį galima perduoti nuo 18 iki 24 skirtingų radijo stočių, todėl yra tinkamas transliacijoms nacionaline regionine ir vietos aprėptimi. Jis leidžia mažesnėmis energijos ir finansinėmis sąnaudomis pasiekti plačią auditoriją, taip pat suteikia galimybę priimti aukštos kokybės garsą bei vizualiai aukštesnio lygio tekstinius ir grafinius pranešimus.
Dėl šių pranašumų DAB+ sparčiai plinta ne tik Europoje, bet ir kituose pasaulio žemynuose bei regionuose: Rytų Europoje, Afrikoje, Australijoje, Azijoje – Artimuosiuose ir Tolimuosiuose Rytuose. „Iš viso maždaug trečdalis pasaulio šalių šiuo metu yra įsitraukusios į DAB+ vystymą viena ar kita forma – nuo ankstyvojo planavimo iki visiško diegimo nacionaliniu lygmeniu. DAB+ akivaizdžiai tapo skaitmeninio radijo etalonu visame pasaulyje“, – teigia J. Bierhorst.
Sektoriaus augimo fermentas
WorldDAB prezidentė pateikia konkrečius pavyzdžius, kaip DAB+ leidžia išplėsti radijo stočių verslą. Taip, pavyzdžiui, Vokietijoje Hesse mieste ir jo apylinkėse veikianti stotis BOB! pradėjusi transliacijas per DAB+ tinklą, savo klausytojų skaičių padidino nuo 1,5 mln. 2018 m. iki 4,2 mln. 2025 metais. Londone veikianti vietinė stotis LBC, 2014 m. prisijungusi prie DAB+ nacionalinės aprėpties tinklo, padidino savo klausytojų auditoriją nuo 1,1 mln. iki 3,4 mln. šiandien.
Kiti pavyzdžiai rodo, kaip skaitmeninis radijas leidžia išplėsti klausytojų auditoriją per gilesnę segmentaciją. Taip Londono radijo stotis Absolute, grojusi klasikinį roką, ilgainiui sukūrė net 10 skirtingų stočių, grojančių skirtingų stilių ir epochų muziką. Eksperimentas pasiteisino nuo 2012 m. iki 2025 m. jos jungtinė auditorija išaugo 3 kartus – nuo 1,7 mln. iki 5,4 mln. klausytojų.
Skaitmeninis radijas skatina ne tik pavienių radijo stočių verslą, bet ir viso sektoriaus augimą. Antai Jungtinėje Karalystėje radijo sektoriaus pajamos iš reklamos padidėjo 39 proc., nuo 537 mln. svarų 2013 m. iki 747 mln. svarų 2025 m., Nyderlanduose fiksuotas toks pat 39 proc. augimas – nuo 195 mln. Eur 2016 m. iki 271 mln. Eur 2025 m.
Daugiau saugumo
Kas itin svarbu Lietuvai, skaitmeninis radijas gali sistemiškai padidinti žmonių ir visuomenės saugumą, nes leidžia į DAB imtuvus automobiliuose ir namuose perduoti įspėjamuosius pranešimus apie ekstremalias situacijas. DAB yra nepriklausomas nuo mobiliojo ryšio tinklų ir išlaiko stabilų veikimą krizinėse situacijose, kuomet mobilusis ryšys dėl perkrovų sulėtėja arba išvis sutrinka. Svarbu, kad DAB sistema leidžia siųsti pranešimus tik tam tikroje aktualioje zonoje esantiems klausytojams.
Reziumuodama J. Bierhorst teigia, kad diegiant šalyje skaitmeninį radiją, svarbiausia įvertinti rinkos modelį ir veikti taip, kad kiekvienas žingsnis sustiprintų visą radijo sektorių.