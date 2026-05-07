VerslasRinkos pulsas

Bankruotoja ilgametė transporto įmonė – darbo neteks pusšimtis žmonių

2026 m. gegužės 7 d. 15:46
Daugiau kaip 30 metų dirbusi krovininio transporto įmonė „Analekta“ atleidžia pusšimtį darbuotojų ir skelbia bankrotą.
Kaip naujienų portalui Lrytas sako Užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė, jie jau gavo pranešimą iš Nemokumo administratoriaus apie grupės darbuotojų atleidimą UAB „Analekta“.
Įspėti visi 50 įmonės dirbančiųjų. Dauguma jų yra vilkiko vairuotojai – 46.
„Numatoma atleisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis 2026 m. gegužės 27 d. Atleidimo priežastis – LR darbo kodekso 62 str. 2 d.“, – teigia M. Jankauskienė pridurdama, kad šis straipsnis kalba apie darbdavio bankrotą.

Portalo rekvizitai.vz.lt duomenimis, 2024 metais „Analekta“ pardavimo pajamos siekė 6,5 mln. Eur, o pelnas prieš mokesčius – 16,8 tūkst. Eur.
„Sodros“ duomenimis, vidutinis darbo užmokestis šių metų kovą bendrovėje siekė 2251 Eur (su mokesčiais).
Įmonė turi ir nedidelę skolą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). Šių metų gegužės 6 d. skola siekė 547,45 Eur.
BankrotasUžimtumo tarnybadarbuotojų atleidimas
