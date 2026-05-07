Pirmąjį šių metų ketvirtį atlyginimų lyderės poziciją sektoriuje ir toliau išlaikė „Lidl Lietuva“

Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis visą kalendorinį mėnesį įmonėje dirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.
„Darbuotojai yra mūsų sėkmės pagrindas – jų atsidavimas ir profesionalumas kasdien leidžia užtikrinti puikią patirtį klientams. Vienas geriausių būdų įvertinti jų pastangas – konkurencingas atlyginimas, kurį „Lidl“ nuo pat veiklos pradžios Lietuvoje nuosekliai užtikrina savo komandos nariams. Džiaugiamės, kad, be vieno konkurencingiausių atlyginimų rinkoje, savo darbuotojams galime pasiūlyti ir darbo aplinką, kurioje kiekvienas nuo pirmos dienos gali augti, tobulėti ir kartu siekti geriausių rezultatų. Toks visapusiškas rūpestis darbuotojais ne tik leidžia išlaikyti geriausius talentus, bet ir pritraukti naujų specialistų“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
Suteikia galimybę užsidirbti papildomai
Stiprindama darbuotojų finansinį saugumą, įmonė taiko įvairias skatinimo priemones, suteikiančias galimybę papildomai užsidirbti. Parduotuvių ir logistikos centrų darbuotojams mokamos motyvacinės premijos, o logistikos centruose dirbantiems prekių komplektuotojams skiriami papildomi priedai už pasiektus rezultatus. Premijos taip pat skiriamos parduotuvių mobiliosios komandos nariams, kurie dirba skirtingose parduotuvėse ir padeda užtikrinti sklandų darbą ten, kur tuo metu pagalbos reikia labiausiai.
Darbuotojų finansinį stabilumą stiprina ir įmonėje veikianti pakopinė atlyginimo kėlimo sistema. Kiekvienai pareigybių kategorijai numatytos aiškios darbo užmokesčio pakopos, leidžiančios suprasti, kaip atlyginimas gali augti per artimiausius kelerius metus.
Būdamas vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų Lietuvoje, „Lidl“ savo darbuotojams taip pat siūlo plačias karjeros galimybes įvairiose srityse. Nepriklausomai nuo užimamų pareigų, komandos nariai skatinami tobulinti profesines kompetencijas ir siekti karjeros. Pavyzdžiui, pradėję dirbti pardavėjais, darbuotojai gali tapti parduotuvės vadovo pavaduotojais, o vėliau – ir parduotuvės vadovais. Net ir neturintiems vadovavimo patirties suteikiami išsamūs teoriniai bei praktiniai mokymai, padedantys įgyti reikalingų kompetencijų.
Susipažinti su šiuo metu galiojančiomis darbo pozicijomis galima „Lidl Lietuva“ karjeros portale karjera.lidl.lt. Susidomėjusiems pakanka užpildyti greitą paraiškos formą internete – su atrinktais kandidatais susisieks „Lidl Lietuva“ atstovai. Kilus klausimų dėl atrankos, galima kreiptis el. pašto adresu noriudirbti@lidl.lt.
Platus papildomų naudų krepšelis
Be konkurencingo atlyginimo, „Lidl“ savo darbuotojams siūlo ir platų papildomų naudų paketą, prisidedantį prie jų fizinės ir emocinės gerovės. Pavyzdžiui, jau aštuntus metus iš eilės visiems darbuotojams po bandomojo laikotarpio suteikiamas privatus sveikatos draudimas. „Lidl“ buvo viena pirmųjų mažmeninės prekybos sektoriaus įmonių Lietuvoje, pasiūliusių tokią naudą darbuotojams. Bendrovė kasmet peržiūri draudimo sąlygas ir jas pritaiko prie komandos narių poreikių, skatindama darbuotojus daugiau dėmesio skirti savo sveikatai bei gerai savijautai.
Įmonėje veikia ir speciali programa „Gali mumis pasikliauti!“, kuri suteikia galimybę visiems „Lidl“ darbuotojams ir jų šeimos nariams anonimiškai pasikonsultuoti su specialistais psichologiniais, teisiniais ar finansiniais klausimais.
„Lidl“ pastangos kurti tvarią, skaidrią ir žmonėms palankią darbo aplinką yra matomos ir tarptautiniu mastu. Šių metų pradžioje prekybos tinklas jau aštuntus metus iš eilės pelnė „Top Employer 2026 Lietuva“ ir „Top Employer 2026 Europe“ sertifikatus, patvirtinančius aukštus žmogiškųjų išteklių valdymo standartus tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. „Lidl“ taip pat pelnė ir „Enterprise“ ženklą, rodantį, kad įmonė visose šalyse taiko vienodai aukštus darbuotojų valdymo standartus.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 86 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.