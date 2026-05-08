„Lidl“ Baltijos šalyse vadovaus Januszas Wlodarczykas

Jis pakeis nuo 2025 metų spalio šias pareigas einantį Mariną Dokozičių. Pastarasis prisijungs prie centrinę būstinę Vokietijoje turinčios „Lidl“ įmonių grupės valdybos ir bus atsakingas už kelių šalių Pietų Europoje veiklą, penktadienį pranešė „Lidl Lietuva“.
Darbą Baltijos šalyse M. Dokozičius tęs iki bus baigtas atsakomybių perdavimas naujam vadovui.
„Perduodu vadovavimą Januszui – ilgametę patirtį turinčiam kolegai, kuris tęs mūsų ilgalaikės strategijos įgyvendinimą. Januszas kryptingai įgyvendina siekį pirmenybę teikti klientui, tad jo patirtis neabejotinai leis sėkmingai įtvirtinti „Lidl“ dabartinius pasiekimus Baltijos šalyse ir užtikrinti tvarią plėtrą ateityje“, – pranešime cituojamas M. Dokozičius.
J. Wlodarczykas yra sukaupęs daugiau nei 20 metų įvairiapusės patirties dirbdamas „Lidl“. Nuo 2025 metų jis ėjo „Lidl“ valdybos nario ir operacijų vadovo pareigas Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje ir reikšmingai prisidėjo prie įmonės augimo šiose šalyse.
Baltijos šalių vadovų komandą birželį taip pat papildys naujasis operacijų vadovas bei valdybos narys Lukaszas Hejmanas.
L. Hejmanas yra sukaupęs 20 metų karjeros patirtį „Lidl“ – nuo regiono vadovo pareigų Lenkijoje ir Vokietijoje iki aukščiausio lygio vadovo pozicijų kitose šalyse