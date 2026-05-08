D. Trumpui – skaudus JAV teismo kirtis: nurodė grąžinti visus jau surinktus muitus

Niujorke įsikūręs JAV tarptautinės prekybos teismas priėmė palankų sprendimą mažosioms įmonėms, kurios užginčijo laikinuosius 10 proc. tarifus, ir paskelbė, kad ši priemonė „negalioja, nes prieštarauja įstatymams“.
Teismas nurodė, kad D. Trumpas netinkamai aiškino prekybos įstatymą, kuriuo remiantis buvo nustatyti tarifai. Nei JAV vyriausybė, nei JAV Muitinės ir pasienio apsaugos tarnyba negali rinkti importo muitų iš ieškovų – įskaitant Vašingtono valstiją. Be to, teismas nurodė grąžinti visus jau surinktus muitus.
Teismas konstatavo, kad JAV vyriausybė nepakankamai įrodė esant „fundamentalias tarptautinių mokėjimų problemas“, kurių reikalauja 1974 m. Prekybos aktas, naudotas šiai priemonei pateisinti. D. Trumpo vykdomajame įsake taip pat buvo remiamasi prekybos ir einamosios sąskaitos deficitais, o įstatyme reikalaujama mokėjimų balanso deficito.
Nuo 2026 m. vasario 24 d. JAV daugumai importuojamų prekių nustatė 10 proc. tarifą. D. Trumpas grasino šį tarifą padidinti iki 15 proc. Tai būtų didžiausias tarifas, kurį prezidentui leidžiama įvesti 150-čiai dienų pagal 1974 m. Prekybos aktą. Tačiau net praėjus keliems mėnesiams po grasinimo Federaliniame registre tokio paskelbimo nepavyksta rasti.
Vasario mėnesį Aukščiausiasis Teismas buvo nusprendęs, kad D. Trumpas viršijo savo įgaliojimus taikydamas kitą muitų rinkinį, kurį jis įvedė savo antrosios kadencijos pradžioje 2025 m. sausį ir kuris buvo paremtas 1977 m. nepaprastosios padėties teisės aktais.