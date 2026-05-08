Giraitės ginkluotės gamykla pernai uždirbo 3,6 mln. eurų grynojo pelno

Bendrovės teigimu, augimą lėmė padidintos investicijos, išplėstos gamybos apimtys ir augusi produkcijos paklausa.
„Bendrovė demonstravo aukštą organizacinę brandą, todėl, nepaisant išorinių veiksnių, 2025 m. užbaigėme pasiekę puikius finansinius rezultatus, viršijusius Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatytus veiklos rodiklius.
Tai patvirtina, kad pasirinkta strateginė kryptis yra teisinga, o atsakingas finansų valdymas leidžia kurti ilgalaikę vertę mūsų akcininkui ir valstybei“, – pranešime teigė Giraitės ginkluotės gamyklos valdybos pirmininkas Dangirutis Janušas.
Ferma iš ateities: karvėms čia groja klasikinė muzika, sveikatą stebi modernios technologijos
Savo ruožtu bendrovės direktorius Mindaugas Kurauskas pabrėžė, kad 2025-ieji nebuvo lengvi, nes rinka veikė aukšto neapibrėžtumo sąlygomis.
„Parako ir šaudmenų sektoriuje tai reiškė sudėtingesnį tiekimo planavimą, išaugusią atsargų valdymo svarbą ir didesnį kainodaros lankstumo poreikį. Žaliavų kainų svyravimai, kritinių medžiagų prieinamumas ir geopolitiniai rizikos veiksniai reikalavo ir operacinio lankstumo, ir strateginio planavimo.
Susiję straipsniai
Todėl 2025 m. ypatingą dėmesį skyrėme veiklos efektyvumui, tiekimo saugumui ir rizikoms valdyti, siekdami užtikrinti nenutrūkstamą gamybą ir aukščiausią produkcijos kokybę“, – akcentavo teigė M. Kurauskas.
Pasak jo, vienas iš strateginių prioritetų buvo gamybos diversifikacija ir aukštesnės pridėtinės vertės produktų vystymas. Pernai gamykla aktyviai plėtojo vidutinio kalibro šaudmenų gamybą ir bendradarbiavo su tarptautiniais partneriais.
Praėjusiais metais akcininkai daugiau nei dvigubai padidino gamyklos įstatinį kapitalą – nuo 22,9 mln. iki 47,5 mln. eurų. Bendrovės teigimu, tai leidžia iki 2027 metų padvigubinti gamybos pajėgumus ir sustiprinti gamyklos pasirengimą atliepti augančius produkcijos poreikius.
Šovinių pardavimo pajamos per metus padidėjo 27 proc., o šovinių, skirtų civilinei rinkai išliko stabilios – augo 61 proc.
Pernai gamykla taip pat eksportavo 67 proc. produkcijos, o eksporto pajamos siekė 19,3 mln. eurų – 25 proc. daugiau nei 2024 metais.
„Giraitės ginkluotės gamykla“ yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Bendrovės akcininkas yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100 proc. akcijų. Akcininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija.