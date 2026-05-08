Regiono verslo sėkmės istorija: kai finansavimas tampa pasitikėjimu

Idėja, virtusi verslu
MB „Saulėti žaidimai“ gimė iš noro kurti prasmingas, įtraukiančias interaktyvias laisvalaikio veiklas šeimoms, paaugliams ir suaugusiųjų kompanijoms. Čia svarbi ne tik pramoga, bet ir patirtis – bendravimas, emocijos, laikas kartu ir naujų pojūčių atradimas.
Tačiau, kaip ir daugeliui jaunų verslų, pradžia nebuvo lengva. Reikėjo ne tik aiškios vizijos ir kūrybiškumo, bet ir finansinių išteklių – įrangai, patalpų pritaikymui bei sklandžiam veiklos startui. Būtent šiame etape dažniausiai iškyla esminis klausimas: kas patikės idėja, kuri dar tik virsta verslu?
Susiję straipsniai
Tradiciniai finansuotojai dažnai pirmiausia vertina tik skaičius – veiklos istoriją, pajamas ar sutartis. Tačiau dauguma verslų prasideda nuo idėjos, vizijos ir ryžto, o finansiniai rodikliai atsiranda vėliau. Todėl verslo pradžioje itin svarbus tampa partneris, gebantis įžvelgti potencialą, o ne tik vertinti esamą situaciją.
Pasitikėjimas, leidžiantis augti
Svarbiu partneriu šiame kelyje tapo Druskininkų kredito unija. Ji neapsiribojo formaliu rizikos vertinimu – gilinosi į verslo idėją, jos perspektyvas ir kūrėjų motyvaciją. Sprendimas finansuoti MB „Saulėti žaidimai“ buvo paremtas pasitikėjimu ir tikėjimu ilgalaikiu verslo potencialu.
Verslo įkūrėjos teigimu, svarbiausia buvo ne pats kreditas, o požiūris – gebėjimas matyti galimybes ten, kur dar nėra ilgos veiklos istorijos. Toks partnerystės modelis suteikė ne tik finansinį pagrindą, bet ir pasitikėjimo savo sprendimais.
Finansavimas suteiktas bendradarbiaujant su nacionaliniu plėtros banku ILTE, pagal priemonę „Verslumo skatinimas 3“. Druskininkų kredito unijos suteiktas lengvatinis kreditas leido sumažinti pradinį finansinį spaudimą ir sudarė sąlygas tvariai veiklos pradžiai.
Partnerystė tapo realiu postūmiu verslui: nuo idėjos pereita prie veikiančios erdvės, kurioje susijungia inovacijos ir pramogos – nuo virtualios realybės pabėgimo kambarių iki stalo žaidimų bei aromaedukacijos. Tokios veiklos leidžia kurti išskirtines patirtis ir pasiūlyti netradicinius laisvalaikio sprendimus šeimoms, draugų grupėms ar įmonių kolektyvams.
Regionai – erdvė augti
Ši istorija parodo, kad verslo pradžioje didžiausią vertę dažnai kuria ne pats finansavimas, o pasitikėjimas. Jis suteikia stabilumo, motyvuoja judėti pirmyn ir padeda įveikti neišvengiamus iššūkius.
MB „Saulėti žaidimai“ ir Druskininkų kredito unija bendradarbiavimas patvirtina, kad vietinis verslas ir finansų partneris gali augti kartu. Mat stiprūs ir inovatyvūs verslai gali gimti ne tik didmiesčiuose – regionai turi savitų iššūkių, tačiau kartu ir didelį potencialą.
Druskininkai – vienas aktyviausių Lietuvos kurortų, nuosekliai plečiantis savo paslaugų spektrą. Tokie projektai kaip „Saulėti žaidimai“ prisideda prie miesto patrauklumo, kuria naujas patirtis lankytojams ir stiprina vietos ekonomiką.
Daugiau informacijos ir registracija: www.sauletizaidimai.lt.
finansavimasDruskininkaiLKU kredito unijų grupė
Rodyti daugiau žymių