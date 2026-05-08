Stabdomas tris dešimtmečius gyvavęs verslas: priežastis – pribloškia

„Pagal patalpų nuomos sutartį iki gegužės 20 dienos dar veiks konditerijos cechas, tad mūsų klientai dar gali spėti įsigyti mėgstamų gaminių“, – naujienų portalui VE.lt sakė „Konditemos“ vadovė Vida Bartašienė.
Anot jos, sprendimas uždaryti verslą subrendo ne staiga. Tam įtakos turėjo įvairios priežastys, viena svarbiausių – darbuotojų trūkumas.
„Praktiškai neįmanoma rasti virėjų“, – teigė verslininkė.
Anot jos, anksčiau įmonėje dirbo apie 10 žmonių, šiuo metu likę tik 4. V. Bartašienė teigė nesvarstanti verslo tęsti kitoje vietoje – po trijų dešimtmečių privataus verslo atėjo laikas poilsiui ir ramesnei pensijai.
Įmonė 2024 metais generavo beveik 0,4 mln. eurų apyvartą ir patyrė 42,7 tūkst. eurų nuostolį.
Neseniai duris užvėrė ir ilgus metus įmonėje „Klaipėdos kartono tara“ veikusi valgykla.
Pastaruoju metu Klaipėdoje fiksuojama daugiau maitinimo įstaigų uždarymų, tačiau verslininkai pastebi, kad jų vietoje netrunka atsirasti nauji projektai. Rinkoje vyksta natūrali kaita – vieni pasitraukia dėl augančių kaštų, darbuotojų trūkumo ar pasikeitusių aplinkybių, kiti bando išnaudoti atsirandančias nišas ir atidaro naujas kavines ar restoranus.