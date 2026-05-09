Dalis kauniečių rytą pasitiko be elektros

2026 m. gegužės 9 d. 10:16
Šeštadienio rytą dalis kauniečių pasitiko be elektros – gedimai fiksuoti Dainavoje, Eiguliuose, taip pat ir Kauno rajone.
„Kaune bei visoje Lietuvoje pastebėta elektros gedimai“, – šeštadienio rytą pastebėjimais dalijosi skaitytojas.
Tuo metu viešojoje erdvėje nusiskundimais aktyviai dalijosi ir Dainavos mikrorajono gyventojai. Anot gyventojų, sutrikimus specialistai žada sutvarkyti maždaug per dvi valandas.
Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) sutrikimų žemėlapio duomenimis, šeštadienio rytą visoje Lietuvoje fiksuotas 27 elektros tiekimo sutrikimai.

Kaune gedimai fiksuoti Dainavoje, Eiguliuose, Palemone. Sutrikimus patiria ir Kauno rajono gyventojai. Pirmieji gyventojų pranešimai apie trikdžius pasirodė 8 val. ryto.
Daugiausia elektros sutrikimų šiuo metu fiksuojama rytų ir pietryčių Lietuvoje. Dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius: 2312. Portalas „Kas vykta Kaune“ dėl šios situacijos kreipėsi į ESO, gavę informacijos, publikaciją papildysime.
