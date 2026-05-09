Lietuva su EK pasirašė beveik 6,4 mlrd. eurų gynybos paskolų SAFE sutartį

Susitarimą Vilniuje, Finansų ministerijoje parašais patvirtino Lietuvos finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Europos Komisijos (EK) nariai – gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius ir už biudžetą atsakingas Piotras Serafinas.
„Puiki proga Lietuvai. Lietuva, Baltijos šalys yra didžiulis ir svarbus regionas, o visos Europos saugumas priklauso nuo būtent šio regiono saugumo. (…) Saugi Lietuva reiškia saugią Europą, klestinti Lietuva – klestinčią Europą“, – po pasirašymo kalbėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
„Dabar prie Lietuvos saugumo prisideda dar vienas saugumo mechanizmas. Prie NATO, prie visų kitų gynybos susitarimų, prisideda dar ir SAFE mechanizmas. (…) Tikiu, kad Lietuva pinigus panaudos labai efektyviai ir skaidriai“, – teigė jis.
N. Mačiulis nesutinka, kad Lietuva – skurdžiausia ES: paaiškino, ką išties rodo duomenys
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tuo metu tikino, jog paskola bus panaudota atsakingai, dėl to jau nuodugniai padaryti namų darbai.
„Lietuvai ši paskola leidžia išpildyti Lietuvai savo įsipareigojimą turėti 5–6 proc. nuo BVP gynybos biudžetą. (…) Tai bus naudojama Divizijos kūrimui, įsipareigojimų NATO partneriams pildymo – pirksime vidutines ir ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas (….), kursime antidroninius sprendimus. Dabar mūsų nacionalinis biudžetas įgauna galimybę būti lankstesniu ir geriau reaguoti“, – kalbėjo R. Kaunas.
„Jei ateityje būtų svarstomas dar vienas papildomas SAFE 2 mechanizmas, mes, iš krašto apsaugos perspektyvos, tai tikrai palaikytume (…) Tai yra geriausias pavyzdys, kaip Europa ir ES, kaip organizacija, gali įgalinti ir padėti Europos šalims stiprinti stiprinti savo gynybą“, – teigė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovas.
SAFE lengvatinės paskolos skirtos šalių atsparumo ir gynybos stiprinimui. Pirmas avansinis mokėjimas Lietuvai bus išmokamas per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
Į europinį 150 mlrd. eurų vertės gynybos paskolų fondą ES šalys galėjo pretenduoti nuo praėjusių metų gegužės pabaigos, paraiškas paskoloms pateikė 19 bendrijos valstybių.
Pirmoji sutartį dėl SAFE paskolos tarp ES valstybių pasirašė Lenkija, jos vertė siekia 43,7 mlrd. eurų.
Pagal SAFE programą gautoms paskoloms, remiamoms ES centrinio biudžeto, numatytas 10 metų grąžinimo laikotarpis ir palankios palūkanų normos, paskoloms valstybės taip pat gali sudaryti susitarimus su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Ukraina.
EK pirmininkė Ursula von der Leyen teigė, kad Europos gynybai artimiausiais metais planuojama atlaisvinti 800 mlrd. eurų pagal planą „ReArm Europe“.
Juo, be 150 mlrd. eurų gynybos paskolų, numatyta biudžeto deficito išimtis, ES šalims leidžianti neįskaičiuoti gynybai per ketverius metus išleidžiamo 1,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).