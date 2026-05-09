Šalia oro uosto vėl skrido dronas: sulaikė jį pakėlusį asmenį

Šią savaitę neautorizuotas drono skrydis draudžiamoje zonoje užfiksuotas pajūryje.
Antradienį (gegužės 5 d.) dronas pastebėtas prie Palangos oro uosto teritorijos.
Viešojo saugumo tarnybos teigimu, draudžiamoje zonoje vykdytas drono skrydis nustatytas sistemos „Dronų radaras“ pagalba.
Sostinės padangėje užfiksavo zujantį lėktuvą: artimiausiomis dienomis girdėsis dar ne kartą
Į vietą atvykę pareigūnai sulaikė bepiločio orlaivio valdytoją – Lietuvos pilietį.
Dėl Orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimo jo atžvilgiu pradėta administracinė teisena.
Už šį pažeidimą gresia baudą nuo 400 iki 800 eurų.
„Bepiločių orlaivių skrydžiai draudžiamose zonose, ypač šalia oro uostų ir strateginių objektų, kelia grėsmę visuomenės saugumui bei gali užtraukti administracinę atsakomybę“, – primena Viešojo saugumo tarnyba.