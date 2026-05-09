VerslasRinkos pulsas

Šalia oro uosto vėl skrido dronas: sulaikė jį pakėlusį asmenį

2026 m. gegužės 9 d. 15:06
Darius Čiužauskas
Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai aktyviai vykdo bepiločių orlaivių kontrolę ir reaguoja į nesankcionuotus skrydžius draudžiamose zonose.
Daugiau nuotraukų (6)
Šią savaitę neautorizuotas drono skrydis draudžiamoje zonoje užfiksuotas pajūryje.
Antradienį (gegužės 5 d.) dronas pastebėtas prie Palangos oro uosto teritorijos.
Viešojo saugumo tarnybos teigimu, draudžiamoje zonoje vykdytas drono skrydis nustatytas sistemos „Dronų radaras“ pagalba.

Sostinės padangėje užfiksavo zujantį lėktuvą: artimiausiomis dienomis girdėsis dar ne kartą

Į vietą atvykę pareigūnai sulaikė bepiločio orlaivio valdytoją – Lietuvos pilietį.
Dėl Orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimo jo atžvilgiu pradėta administracinė teisena.
Susiję straipsniai
„Ryanair“ vadovas ragina įvesti naują draudimą: „Tai tampa tikru iššūkiu visoms oro linijoms“

„Ryanair“ vadovas ragina įvesti naują draudimą: „Tai tampa tikru iššūkiu visoms oro linijoms“

Po nutraukto skrydžio – pamokanti Rimgaudo istorija: „Akivaizdžiai sukčiaujama“

Po nutraukto skrydžio – pamokanti Rimgaudo istorija: „Akivaizdžiai sukčiaujama“

Virš Kauno keistus ratus suka lėktuvas: kas vyksta?

Virš Kauno keistus ratus suka lėktuvas: kas vyksta?

Už šį pažeidimą gresia baudą nuo 400 iki 800 eurų.
„Bepiločių orlaivių skrydžiai draudžiamose zonose, ypač šalia oro uostų ir strateginių objektų, kelia grėsmę visuomenės saugumui bei gali užtraukti administracinę atsakomybę“, – primena Viešojo saugumo tarnyba.
dronasOro uostasPalangos oro uostas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.