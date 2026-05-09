Žvejams nepatiks – įvedamas naujas ribojimas: nusitaikė į populiarų žūklės reikmenį

Pagrindiniai švino ribojimo pakeitimai numato draudimą tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, taip pat naudoti juos verslinėje žvejyboje. Švininių svarelių ir masalų naudojimas mėgėjų žvejyboje nebus draudžiamas.
Tiekimo rinkai ribojimai bus taikomi švininiams svareliams ir masalams, kuriuose švino kiekis pagal svorį sudaro daugiau nei 1 proc.
Švininius svarelius ir masalus, sveriančius mažiau kaip 50 gramų, bus draudžiama tiekti rinkai praėjus 3 metams nuo reglamento pakeitimo įsigaliojimo, o sveriančius nuo 50 gramų iki 1 kilogramo – po 5 metų.
Žvejyboje naudojamų švininių vielų ir „drop-in“ svarelių, kurie lieka vandenyje naudojimo metu, tiekimą rinkai numatoma uždrausti praėjus 6 mėnesiams nuo reglamento pakeitimų įsigaliojimo.
Taip pat numatomas įpareigojimas prekybininkams, prekiaujantiems švininiais svareliais ir masalais: aiškiai ir gerai matomoje vietoje pateikti nustatyto turinio informaciją apie švino didelį toksiškumą aplinkai ir jo keliamą pavojų žmonių sveikatai.
Ši informacija fizinio platinimo vietose turės būti pateikiama šalia švino gaminių, o vykdant elektroninę prekybą – prekės aprašyme.
EK reglamento projekto svarstymas truko ilgiau nei metus. Pagrindiniai argumentai, kodėl siūlyta taikyti naujus ribojimus – švino daroma žala paukščiams ir žmonių sveikatai.
Reglamento pakeitimo pasiūlymas buvo parengtas remiantis Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) ataskaita. Joje teigiama, kad ES kasmet į aplinką patenka apie 44 000 tonų švino dėl šių naudojimo būdų: 57 proc. – dėl sportinio šaudymo, 32 proc. – dėl medžioklės ir 11 proc. – dėl žvejybos veiklos. Skaičiuojama, kad dėl žvejybos į aplinką ES patenka apie 4 725 tonos švino kasmet.
Vykstant deryboms dėl šių pataisų, Lietuvos atstovai teigė, kad mūsų šalis remia tikslą mažinti švino taršą ir jo neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai.
Tačiau Lietuva ir kai kurios kitos ES valstybės narės išsakė susirūpinimą dėl pakeitimų galimo neigiamo poveikio mėgėjų žvejybai, abejones dėl numatomo reguliavimo proporcingumo atsižvelgiant į turimus ribotus duomenis apie žvejybinio švino daromą žalą Lietuvoje.
Derybų metu Lietuvos atstovai dėjo daug pastangų, kad siūlomas švino apribojimas žvejybos reikmenyse būtų kuo aiškesnis, kad būtų užtikrinti pakankami prisitaikymo prie pakeitimų pereinamieji laikotarpiai ir pakeitimai sukeltų kuo mažesnį neigiamą poveikį didelei žvejų bendruomenei.