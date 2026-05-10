Daugelis to nė nepastebi: pilotas atskleidė, kam reikalinga maža skylutė lėktuvo lange

2026 m. gegužės 10 d. 17:00
Lrytas.lt
Daugelis keleivių skrydžio metu renkasi vietą prie lango, kad galėtų grožėtis vaizdais arba patogiai atremti galvą. Tačiau retas atkreipia dėmesį į vos įžiūrimą skylutę lėktuvo languose. Pasirodo, šios nepastebimos detalės atlieka itin svarbų vaidmenį užtikrinant saugumą lėktuve.
Viskas susiję su slėgiu. Šios angos, vadinamos „bleed hole“ arba „breather hole“, yra neatsiejama lėktuvo lango konstrukcijos dalis.
Kaip aiškina „YouTube“ kanalo „Mentour Pilot“ pilotas, lėktuvo langas sudarytas net iš trijų sluoksnių.
Išorinis sluoksnis sukurtas taip, kad atlaikytų smūgius ir slėgio skirtumus, o vidurinis sluoksnis atlieka apsauginę funkciją.
Būtent viduriniame sluoksnyje yra slėgį išlyginanti maža skylutė.
Kaip veikia skylutė lėktuvo lange?
Tarp išorinio ir vidurinio lango sluoksnio yra oro tarpas. Dėl slėgio ir temperatūros skirtumų galėtų susidaryti jėgos, spaudžiančios langą ir sukeliančios jo deformaciją.
Tokios apkrovos gali neigiamai paveikti skrydžio saugumą.
„Ši maža anga leidžia orui lėtai cirkuliuoti ir išlygina galimus slėgio skirtumus. Būtent todėl ji vadinama „breather hole“ – „kvėpuojančia anga“, – paaiškino pilotas.
Anot jo, vidinis lango sluoksnis sumontuotas taip, kad oras aplink jį galėtų laisvai cirkuliuoti. Dėl to visa lango konstrukcija išlieka stabili ir saugi keleiviams.
Skylutė lėktuvo lange atlieka dar vieną svarbią funkciją – ji padeda sumažinti drėgmės kaupimąsi tarp stiklo sluoksnių. Dėl to keleiviai gali netrukdomi grožėtis vaizdais ir fotografuoti skrydžio metu.
Tai ne vienintelė detalė, kurią galima pastebėti prie lėktuvo lango. Dalis keleivių yra atkreipę dėmesį ir į juodą trikampį virš kai kurių langų.
Jis, pasak piloto, padeda įgulai greitai pastebėti sparnus ir įvertinti jų būklę skrydžio metu.
