ILTE valdybos narė: po „Garnio“ istorijos supratome, kad mūsų tvarkos neapibrėžia ribinių atvejų

„Mes veikėme išimtinai pagal tuo metu veikusias procedūras, (…) kurios tuo metu atrodė, kad yra efektyvios – premjeras tuo metu nėjo pareigų, jis dar nebuvo paskirtas premjeru, kai buvo svarstomi šie finansavimo atvejai. (…) Kai tas atvejis nutiko, mes įsivertinome iš naujo, ar visus ribinius atvejus – o šis atvejis buvo ribinis – ar visus ribinius atvejus apibrėžia mūsų procedūros ir nutarėme, kad reikia apibrėžti konkrečiau, tą ir darome“, – laidoje „ELTA Savaitė“ kalbėjo G. Gečiauskienė.
Kovo pabaigoje Finansų ministerija pradėjo derinti įstatymo projektą, kuriuo siūlo griežtinti ILTE finansavimą politiškai pažeidžiamiems asmenims (PEP).
Pagal dabartinį projektą, jį būtų uždrausta teikti premjerui, Vyriausybės kancleriui ir jo pavaduotojui, Ministrų kabineto nariams bei viceministrams, taip pat bendrovėms, kurių akcininkai yra PEP riziką turintys asmenys.
ILTE valdybos narė: G. Palucko bendrovės finansavimo istorija paskatino griežtinti tvarką
Taip pat – politinio pasitikėjimo patarėjams ir jų artimiesiems šeimos nariams, ministerijų kancleriams ir juridiniams asmenims, kuriuose visi minėti PEP asmenys yra naudos gavėjai.
Visgi šis projektas dar keliaus į Vyriausybę, po pritarimo – ir į Seimą, kur po svarstymų dar galės būti keičiamas.
Anot G. Gečiauskienės, imtis šių pokyčių paskatino praėjusią vasarą nuskambėjusi istorija dėl 200 tūkst. eurų paskolos ekspremjero iš dalies valdomai įmonei „Garnis“.
„Šis atvejis tikrai veikia kaip katalizatorius sustiprinti tiek mūsų procedūras viduje, tiek atitinkamai įsivardinti aiškiai, įstatyme, kad ir viešai visuomenei būtų aišku, jog ILTE siekia būti savarankiškas ir nepriklausomai sprendimus priimantis ir pasitikėjimo nusipelnąs bankas“, – tikino ji.
Anot jos, šio įstatymo priėmimas leistų sustiprinti ILTE veiklos nepriklausomumą ir skaidrumą.
„Šie ribojimai iš esmės reiškia, kad ILTE neturėtų finansuoti verslų, kuriuose kaip galutiniai naudos gavėjai būtų asmenys, politiškai galintys paveikti ILTE sprendimus, (…) pavyzdžiui, konkrečios ministerijos ministras tvirtina mūsų finansinių priemonių schemas, (…) tai galima akivaizdžiai matyti, kad ministras nėra nepriklausomas mūsų atžvilgiu“, – sakė ILTE valdybos narė.
Kaip skelbė ELTA, praėjusią vasarą politines audras koalicijoje ir G. Palucko vadovaujamoje Vyriausybėje kėlė keli žurnalistiniai tyrimai apie premjero ir jo šeimos verslo ryšius, vėliau lėmę šio socialdemokratų premjero pasitraukimą iš pareigų, rugpjūčio mėnesį – ir 19-ojo Ministrų kabineto atsistatydinimą.
