Neįtikėtina: garsus amerikiečių gangsteris Al Capone galėjo pakeisti pieno pramonę ir išgelbėti žmones

Ar Al Capone sustabdė rūgstančio pieno problemą Amerikoje?
Nors iki šiol nėra galutinai patvirtinta, kad ši istorija yra visiškai tikra, ji vis tiek verta dėmesio.
Sklando gandas, kad garsusis amerikiečių gangsteris Al Capone pasisakė už tai, kad ant pieno butelių būtų aiškiai spausdinamos galiojimo datos. Esą vienas jo giminaitis apsinuodijo sugedusiu pienu, nes nežinojo, kad jis jau surūgęs, rašo BBC.
Tačiau, kaip teigiama, egzistuoja ir kur kas mažiau kilni versija. Teigiama, kad Al Capone kontroliavo įrangą, galinčią ant butelių spausdinti galiojimo datą, todėl iš tokios sistemos būtų galėjęs uždirbti nemažai visiškai legalių pajamų.
Kodėl jis apskritai turėjo tokią įrangą?
Draudimo laikotarpiu JAV (1920–1933 m.), kai alkoholis buvo uždraustas, jo mafijos tinklas užsiėmė nelegalių alkoholinių gėrimų gamyba ir išpilstymu.
Artėjant draudimo eros pabaigai, reikėjo naujos veiklos, kuri užimtų jau veikiančias išpilstymo gamyklas.
Netikėti faktai apie pieną: nuo varlių iki balandžių
Senovėje buvo tikima, kad pieną galima ilgiau išlaikyti šviežią į jį įmetus varlę. Kai kurie aiškina, jog tai galėjo būti susiję su varlių odoje esančiais antibakteriniais peptidais, tačiau šiuolaikiniai mokslininkai tokią idėją vertina skeptiškai.
Dar daugiau nuostabos kelia Australijoje gyvenantis ančiasnapis – vienas nedaugelio kiaušinius dedančių žinduolių. Jis gamina pieną jaunikliams, tačiau neturi spenių: pienas kaupiasi odoje, o mažyliai jį laižo nuo kailio.
Pasirodo, pieno gamyba neapsiriboja vien karvėmis ar ožkomis. Dar 1986 metais Saudo Arabijoje pradėjo veikti kupranugarių pieninė. Kupranugarius teko melžti rankomis, nes jie neduoda pieno jausdami stresą ar baimę.
Toks pienas vertinamas dėl didelio vitamino C kiekio, o šiandien kupranugarių pieninės jau veikia Europoje, Afrikoje, Azijoje ir Australijoje.
Dar viena mažai kam žinoma įdomybė – balandžiai taip pat gamina savotišką „pieną“. Tiek patinai, tiek patelės savo jauniklius maitina vadinamuoju gurklio pienu – maistingu skysčiu, susidarančiu gurklyje. Pirmosiomis gyvenimo dienomis tai yra pagrindinis balandžiukų maistas ir itin svarbus jų augimui.
Parengta pagal BBC.