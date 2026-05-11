„Kesko Senukai“ pradeda naują plėtros etapą Baltijos šalyse: patvirtinta ilgalaikė plėtros ir įsigijimų strategija

Šia strategija siekiama ne tik stiprinti rinkos lyderystę regione, bet ir sukurti tvarią augimo platformą, atveriančią naujas galimybes nekilnojamojo turto vystytojams, kapitalo partneriams bei instituciniams investuotojams.
„Kesko Senukai“ jau daugelį metų lenkia pagrindinius konkurentus išskirtiniais veiklos rezultatais. Kartu ilgus metus dirbanti ir Artūro Rakausko vadovaujama vadovų komanda pasiekė, kad po kiekvieno iššūkio (COVID-19 verslo ribojimų, Rusijos agresijos prieš Ukrainą suaštrintų geopolitinių iššūkių ir stringančio akcininkų bendradarbiavimo) įmonė išėjo tik sustiprėjusi. Dabar ši komanda nori dar daugiau.
„Matome aiškią galimybę Baltijos šalyse kurti naujos kartos mažmeninės prekybos tinklą, kuris būtų ne tik didžiausias, bet ir moderniausias regione. Tai nėra tik plėtra – tai viso verslo modelio transformacija“, – sako „Kesko Senukai“ akcininkas ir prezidentas Artūras Rakauskas.
Kasmet – po 20 000 kv. metrų naujo ploto ir pažangūs sprendimai
Pagal patvirtintą planą, „Kesko Senukai“ kasmet Baltijos šalyse planuoja pastatyti arba atidaryti apie 20000 kv. metrų naujo prekybinio ploto, taip užtikrindama nuoseklų ir prognozuojamą tinklo augimą bei kryptingą plėtrą strategiškai svarbiose lokacijose.
Kartu su naujų objektų vystymu bus vykdoma ir esamo tinklo optimizacija – bendrovė planuoja uždaryti arba nepratęsti nuomos sutarčių tų parduotuvių, kurios nebeatitinka šiuolaikinių efektyvumo, energetinio tvarumo ir klientų patirties standartų. Tai bus taikoma visoms seno formato parduotuvėms, tiek mažo, tiek ir didelio prekybos ploto.
Daugiausia senų pastatų yra UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“ valdomo besibaigiančio fondo „Baltic Retail Properties“, kontroliuojamo Amerikos investuotojų W.P. Carey Inc., portfelyje, bet keletas tokių yra ir kitų nuomotojų portfeliuose.
„Sąmoningai atsisakome to, kas nebeatitinka šiandienos reikalavimų, ir investuojame į ateities standartus. Mūsų tikslas – kad kiekviena parduotuvė būtų efektyvi, patogi klientui ir generuotų tvarią grąžą“, – pažymi A. Rakauskas.
Naujos ir atnaujintos „Kesko Senukai“ parduotuvės bus kuriamos kaip modernios, klientui draugiškos prekybos erdvės, apjungiančios fizinę ir elektroninę prekybą bei pažangius technologinius sprendimus, leidžiančius užtikrinti aukštesnį veiklos efektyvumą ir geresnę vartotojų patirtį. Jose bus integruojamos dirbtinio intelekto technologijos, kurios padės tiksliau prognozuoti paklausą, optimizuoti atsargų valdymą ir personalizuoti pasiūlymus, tuo pačiu gerinant apsipirkimo patirtį. Lygiagrečiai visi projektai bus vystomi laikantis aukštų ESG (aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos) standartų, užtikrinant energinį efektyvumą, tvarius statybos sprendimus ir atsakingą išteklių naudojimą, kurie tampa vis svarbesni tiek klientams, tiek investuotojams.
„Technologijos ir tvarumas šiandien yra ne pasirinkimas, o būtinybė. Mes investuojame į sprendimus, kurie leidžia vienu metu didinti efektyvumą, gerinti klientų patirtį ir mažinti poveikį aplinkai“, – teigia A. Rakauskas.
Atviri partnerystei
Įgyvendindama ambicingą plėtros planą, „Kesko Senukai“ aktyviai kviečia bendradarbiauti nekilnojamojo turto vystytojus, brokerius, fondus ir kitus rinkos dalyvius visose Baltijos šalyse.
Bendrovę domina įvairūs bendradarbiavimo modeliai – nuo naujų projektų („built-to-suit“) vystymo iki esamų objektų nuomos ar įsigijimo, taip pat vertinamos galimybės įsigyti nekilnojamojo turto portfelius ar veikiančius parduotuvių tinklus, kas leistų dar sparčiau plėsti veiklą ir kurti sinergiją su esamu tinklu.
„Kviečiame partnerius augti kartu su mumis. Esame atviri tiek naujiems projektams, tiek kūrybiškiems sprendimams, kurie leistų greičiau ir efektyviau įgyvendinti mūsų plėtros planus“, – sako A. Rakauskas.
Investuotojams: stabilūs pinigų srautai ir ilgalaikė vertė
Papildomą investicinį patrauklumą stiprina strateginio akcininko Artūro Rakausko iniciatyva svarstyti investicinio fondo steigimą.
Planuojama, kad investuotojams bus pasiūlyta galimybė dalyvauti bendrai vystomuose nekilnojamojo turto projektuose, kuriuose „Kesko Senukai“ veiktų kaip ilgalaikis nuomininkas, taip sukuriant stabilų ir prognozuojamą pinigų srautą bei patrauklų rizikos ir grąžos santykį.
„Matome didelį investuotojų susidomėjimą stabilias pajamas generuojančiais projektais. „Kesko Senukai“ kaip ilgalaikis nuomininkas gali pasiūlyti būtent tai – patikimumą, aiškų augimo planą ir konkurencingą grąžą“, – pabrėžia A. Rakauskas.