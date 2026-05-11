VerslasRinkos pulsas

„Pigu.lt“ įsibėgėjo „E-Pirmadienis“: krepšeliuose dominuoja sezoniniai hitai

2026 m. gegužės 11 d. 13:54
E. prekybos centro „Pigu.lt“ lankytojai šiandien vykstančios „E-Pirmadienio“ kampanijos nuolaidas labiausiai išnaudoja sezoninėms prekėms įsigyti. Aktyviausia prekyba fiksuojama sodo prekių, smulkios buitinės technikos, sporto, laisvalaikio ir turizmo, mobiliųjų telefonų ir baldų kategorijose.
Daugiau nuotraukų (2)
„Didžiausią lankytojų aktyvumą stebime įvairių sezoninių produktų kategorijose, tarp kurių išsiskiria ir dominuoja sodo prekės. Šią tendenciją matome ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse, kuriose šiandien taip pat pateikėme „E-Pirmadienio“ pasiūlymų, – teigia Nerijus Mikalajūnas, „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas.
Šios kampanijos metu e. prekybos centras savo lankytojams siūlo prekių iki 50 proc. mažesne kaina. „Didžiąją dalį akcijos prekių kviečiame atsiimti dar šiandien mūsų fiziniuose prekybos taškuose. Pastebime, kad galimybę iš karto gauti prekes išnaudoja vis daugiau mūsų klientų – ne tik įvairių kampanijų metu, bet ir įprastomis dienomis“, – sako N. Mikalajūnas.
Anot jo, Estijoje užgimusi e. prekybos šventė puikiai prigijo ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėje Latvijoje, kur taip pat veikia „PHH Group“ valdomas Marketplace‘as.
Susiję straipsniai
Skaidrumo direktyva gali suveikti priešingai: nurodė, kaip bus linkę elgtis darbdaviai

Skaidrumo direktyva gali suveikti priešingai: nurodė, kaip bus linkę elgtis darbdaviai

Žinomas pajūrio baras visam laikui užveria duris: apie priežastis neužsimena

Žinomas pajūrio baras visam laikui užveria duris: apie priežastis neužsimena

Sklaido gandus, kad Nacionalinio stadiono projektas brangs: derina naują sutarties variantą

Sklaido gandus, kad Nacionalinio stadiono projektas brangs: derina naują sutarties variantą

„Prieš kelis metus iš Estijos importuota tradicija surado savo pirkėjus ir Lietuvoje, ir Latvijoje, kur „E-Pirmadienį“ organizuojame tomis pačiomis datomis“, – konstatuoja N. Mikalajūnas.
Į Lietuvą perkelta pardavimų šventė „E-Monday“ gimė Estijos e. prekybos asociacijos iniciatyva ir yra organizuojama kelis kartus per metus.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka beveik 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.
kampanijanuolaidosPigu.lt

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.