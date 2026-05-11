„Pigu.lt“ įsibėgėjo „E-Pirmadienis“: krepšeliuose dominuoja sezoniniai hitai

„Didžiausią lankytojų aktyvumą stebime įvairių sezoninių produktų kategorijose, tarp kurių išsiskiria ir dominuoja sodo prekės. Šią tendenciją matome ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse, kuriose šiandien taip pat pateikėme „E-Pirmadienio“ pasiūlymų, – teigia Nerijus Mikalajūnas, „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas.
Šios kampanijos metu e. prekybos centras savo lankytojams siūlo prekių iki 50 proc. mažesne kaina. „Didžiąją dalį akcijos prekių kviečiame atsiimti dar šiandien mūsų fiziniuose prekybos taškuose. Pastebime, kad galimybę iš karto gauti prekes išnaudoja vis daugiau mūsų klientų – ne tik įvairių kampanijų metu, bet ir įprastomis dienomis“, – sako N. Mikalajūnas.
Anot jo, Estijoje užgimusi e. prekybos šventė puikiai prigijo ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėje Latvijoje, kur taip pat veikia „PHH Group“ valdomas Marketplace‘as.
„Prieš kelis metus iš Estijos importuota tradicija surado savo pirkėjus ir Lietuvoje, ir Latvijoje, kur „E-Pirmadienį“ organizuojame tomis pačiomis datomis“, – konstatuoja N. Mikalajūnas.
Į Lietuvą perkelta pardavimų šventė „E-Monday“ gimė Estijos e. prekybos asociacijos iniciatyva ir yra organizuojama kelis kartus per metus.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka beveik 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.