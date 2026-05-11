BGS atnaujino partnerystę su „SkyUp Airlines“ Baltijos šalių oro uostuose

2026 m. gegužės 11 d. 10:26
Tarptautinė antžeminio orlaivių aptarnavimo ir degalų tiekimo paslaugų įmonė „Baltic Ground Services“ (BGS) pratęsė ilgalaikius partnerystės ryšius su „SkyUp Airlines“, taip sustiprindama abipusį bendradarbiavimą trijų Baltijos šalių oro uostuose, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Pagal atnaujintą sutartį, BGS toliau teiks orlaivių degalų tiekimo paslaugas Talino (TLL), Rygos (RIX) ir Palangos (PLQ) oro uostuose. 2026 m. balandį įsigaliojusi sutartis palaikys „SkyUp“ dukterinės bendrovės „SkyUP MT“ vykdomą užsakomųjų skrydžių veiklą regione.
BGS ir „SkyUp Airlines“ partnerystė užsimezgė 2018 m., kai įmonės pradėjo bendradarbiauti Ukrainoje, kur BGS teikė orlaivių degalų tiekimo paslaugas keliuose šalies oro uostuose. Po trumpos pauzės karo pradžioje, bendrovės atnaujino partnerystę 2022 m., „SkyUp Airlines“ perkėlus dalį savo veiklos į Baltijos regioną.
Nuo to laiko BGS užtikrina „SkyUp Airlines“ operacinius poreikius, oro linijoms plečiant savo užsakomųjų skrydžių tinklą.
„Besitęsiantis bendradarbiavimas su „SkyUp Airlines“ atspindi patikimumu ir abipusiu pasitikėjimu grįstos partnerystės tvirtumą“, – sakė BGS grupės komercijos vadovas Vitalis Dudys. „Palaikėme bendrovę skirtingomis veiklos aplinkybėmis ir džiaugiamės galėdami dar labiau prisidėti prie jos augimo Baltijos regione, šiuo tikslu užtikrindami nuoseklias orlaivių degalų tiekimo paslaugas“.
„Patikimas degalų tiekimas yra kritiškai svarbus mūsų veiklai, ypač turint omenyje, kad šiuo metu plečiame savo užsakomųjų skrydžių tinklą Europoje“, – teigė „SkyUp Airlines“ Užsakomųjų skrydžių padalinio vadovė Larysa Fedun. „Dėl nuosekliai rodomo gebėjimo prisitaikyti prie mūsų veiklos poreikių „BGS“ tapo patikima partnere visame Baltijos regione“.
„SkyUp Airlines“ teikia užsakomųjų skrydžių ir ACMI (orlaivių nuomos su įgula, technine priežiūra ir draudimu) paslaugas Europoje ir plečia veiklą Baltijos šalyse. Bendradarbiavimo pratęsimas užtikrins nenutrūkstamą degalų tiekimą trijuose oro uostuose ir palaikys veiklos stabilumą ir lankstumą.
