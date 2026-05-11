Į kovą dėl vaikų žaidimų aikštelės pakilusiems Žvėryno gyventojams sušvito viltis

Dar balandžio pradžioje buvo pradėti rinkti parašai po peticija, kurioje reikalaujama, kad miesto valdžia išpirktų privatų sklypą, kuriame įrengta vaikų žaidimų aikštelė. Šiuo metu jau surinkta ne tik per pusantro šimto parašų, tačiau ir aukų šiai iniciatyvai.
Mat jį įsigijjęs Eugenijos ir Leonido Pilimonovų Alzheimerio ligos paramos fondas 2017-aisiais sutiko, kad Latvių gatvėje esančiame jam priklausančiame sklype Vilniaus miesto savivaldybė įrengtų vaikų žaidimų aikštelę. Ja naudojamasi iki šiol visiškai nemokamai.
Fondo atstovai jau senokai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, iš pradžių siūlydami sutikti su nuomos mokesčiu, vėliau pateikę siūlymą, kad miestas įsigytų šį sklypą ir išlaikytų aikštelę. Tačiau kol kas savivaldybė į tokią iniciatyvą nereaguoja.
„Deja, kol kas miesto valdžia išsisukinėja ir nieko nedaro. Greičiausiai todėl, kad yra labai patogu – vaikų žaidimų aikštelė veikia, mokėti nieko nereikia“, – svarstė sklypo savininkams atstovaujantis teisininkas Giedrius Baranauskas.
Vis dėlto reikalai gali pajudėti iš mirties taško. Kaip sakė Žvėryno seniūnė Saulė Kazlauskienė, išplėstinė seniūnaičių sueiga ketina teikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai siūlymą dėl šio sklypo išpirkimo.
„Aišku, ne tiesiai Tarybai, tačiau Vilniaus miesto savivaldybės Žemės administravimo skyriui. O šis jau gali parengti pasiūlymą Tarybai“, – aiškino S. Kazlauskienė.
Anot jos, tokia iniciatyva kyla iš apačios: „Tai ne seniūnijos kompetencija, o seniūnaičių ir, aišku, gyventojų, kuriems jie atstovauja“, – sakė seniūnė.
Siūlymą palaiko jau seniai
Žvėryno seniūnijos Sėlių seniūnaitė Ieva Dzedulionienė portalui Lrytas.lt jau anksčiau paaiškino, kad buvo surengta gyventojų apklausa, ar šie sutinka, jog erdvė Boriso Nemcovo skvere – aplink ančių tvenkinį – išliktų vieša ir neužstatyta. Apklausoje pasisakė 372 gyventojai, iš kurių 95 proc. su tuo sutinka. „Suprantama, kad žemė buvo grąžinta pagal restituciją (nors ne tiems, iš kurių buvo nusavinta), tačiau po to ji buvo parduota.
Labai įdomu, jog savivaldybė nesutinka išsinuomoti aptariamo sklypo už rinkos kainą. Sakyčiau, tai net keista, nes tokiu atveju aikštelės nereikėtų perkelti ir aplink esanti erdvė liktų viešam naudojimui“, – kalbėjo seniūnaitė.
Parlamentaras bei buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas portalui Lrytas.lt tvirtino, kad viešųjų erdvių, ypač skirtų vaikams ar automobilių statymui, sostinėje labai trūksta. „Jei tik pasitaiko galimybė ją sukurti ar išlaikyti už tinkamą kainą, tai būtina plėsti tokias erdves, nes to reikia bendruomenėms. Tokiems dalykams, kaip vaikų žaidimų aikštelės, manau, pritarimas tikrai būtų gautas. Reikia tik iniciatyvos“, – sakė A. Zuokas.
