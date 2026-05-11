Karas Irane padėjo susikrauti milijardinius pelnus: štai kurioms kompanijoms jis yra naudingiausias

BBC pateikia pagrindinius sektorius, kurie uždirbo daugiausia.
Naftos pramonė klesti
Energetinių išteklių kainų šuolis ir kainų svyravimai buvo staigūs, o iš to naudos gavo kai kurios didžiausios pasaulio naftos ir dujų bendrovės.
Pagrindiniai laimėtojai – Europos naftos gigantai, kurie turi prekybos padalinių, todėl galėjo pasipelnyti iš staigių kainų svyravimų, didindami pelną.
Antai britų BP pirmojo ketvirčio pelnas buvo dvigubai didesnis nei prieš metu ir siekė net 3,2 mlrd. JAV dolerių. Kompanija neslepia, jog tą nulėmė išskirtiniai jos prekybos padalinio rezultatais.
„Shell“ taip pat viršijo analitikų lūkesčius, kai pranešė, jog pirmojo ketvirčio pelnas išaugo iki 6,92 mlrd. dolerių. Kitos tarptautinės milžinės „TotalEnergies“ pelnas 2026 m. pirmąjį ketvirtį padidėjo beveik trečdaliu iki 5,4 mlrd. JAV dolerių.
Tiesa, JAV gigantų „ExxonMobil“ ir „Chevron“ pelnas, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, sumažėjo dėl tiekimo sutrikimų iš Artimųjų Rytų, tačiau abi bendrovės pranoko analitikų prognozes ir tikisi, kad jų pelnas toliau augs metams bėgant, o naftos kaina vis dar yra gerokai didesnė nei karo pradžioje.
Neramumai naudingi didiesiems bankams
Kai kurių didžiausių bankų pelnas taip pat išaugo karo Irane metu. „JP Morgan“ prekybos padalinys per pirmuosius tris 2026 m. mėnesius gavo rekordines 11,6 mlrd. JAV dolerių pajamas, o tai padėjo bankui pasiekti antrą pagal dydį ketvirčio pelną.
Kitų didžiojo šešetuko, kurį sudaro „Bank of America“, „Morgan Stanley“, „Citigroup“, „Goldman Sachs“ ir „Wells Fargo“ (taip pat „JP Morgan“) pelnas pirmąjį metų ketvirtį gerokai išaugo. Iš viso bankai pranešė apie 47,7 mlrd. JAV dolerių pelno per pirmuosius tris 2026 m. mėnesius.
„Didelės prekybos apimtys buvo naudingos investiciniams bankams, ypač „Morgan Stanley“ ir „Goldman Sachs“, – teigė Susannah Streeter, „Wealth Club“ vyriausioji investicijų strategė.
Šių stambiųjų skolintojų veiklą paskatino išaugusi prekybos paklausa – investuotojai skuba atsisakyti rizikingesnių akcijų ir obligacijų ir investuoti savo pinigus į saugesniu laikomą turtą. Prekybos apimtys taip pat padidėjo investuotojams siekiant pasinaudoti finansų rinkų nepastovumu, rašo BBC.
Ginklų gamintojai nespėja patenkinti paklausos
Pasak Emily Sawicz, vyresniosios RSM UK analitikės, karinis konfliktas padidino oro gynybos pajėgumų spragas, paspartindamas investicijas į raketinę gynybą, kovos su dronais sistemas ir karinę techniką visoje Europoje ir JAV.
Vyriausybės skuba pildyti ginklų atsargas, taip padidindamos paklausą. Antai „BAE Systems“, gaminanti tokius produktus kaip F35 naikintuvų komponentai, ketvirtadienį paskelbtoje prekybos atnaujinimo versijoje teigė, kad šiais metais tikisi didelio pardavimų ir pelno augimo.
Trys didžiausios pasaulyje gynybos rangovų bendrovės „Lockheed Martin“, „Boeing“ ir „Northrop Grumman“ pranešė apie rekordinius neįvykdytus užsakymus 2026 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje.
Tačiau gynybos įmonių akcijų kainos, kurios pastaraisiais metais smarkiai kilo, nuo kovo vidurio vėl krito: rinka baiminasi, kad sektorius yra pervertintas.
Atsinaujinantys energijos šaltiniai
Karas naudingas ir atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriui. Netgi pačiose JAV, nors šių dabartinė vyriausybė kur kas labiau skatina naftos vartojimą.
Floridoje įsikūrusios atsinaujinančios energetikos įmonės „NextEra Energy“ akcijų vertė šiais metais išaugo 17 proc., investuotojams vis labiau remiant jos misiją.
Danijos vėjo energetikos gigantai „Vestas“ ir „Orsted“ taip pat pranešė apie išaugusį pelną.
Jungtinės Karalystės „Octopus Energy“ neseniai BBC pranešė, kad dėl nuo vasario pabaigos saulės baterijų pardavimai išaugo 50 proc.
Dėl benzino kainų šuolio taip pat išaugo elektromobilių paklausa, o jų gamintojai, ypač Kinijos kompanijos, naudojasi tokia galimybe užsidirbti.
