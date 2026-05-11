Karjeros šuolis, pakeitęs gyvenimą: Gintarės patarimai siekiantiems daugiau

Kodėl socialinė darbuotoja pasirinko finansų pasaulį
Prieš pradėdama karjeros kelią „Allianz Lietuva“, G. Petrylienė 5 metus darbavosi socialinėje srityje, tačiau kardinaliai profesiją pakeitusi moteris draudimo sritį pasirinko dėl karjeros galimybių ir tikrai neprašovė – nuo finansų konsultantės pozicijos pradėjusi specialistė per kiek daugiau nei kelerius metus užkopė iki grupės vadovės pareigų, o galiausiai ir instruktorės.
Paklausta, kaip susidomėjo nauja profesija, Gintarė atvira – susižavėjo savo asmenine finansų konsultante ir jos žiniomis apie finansų valdymą.
„Mano konsultantės kompetencijos, patarimai ir įžvalgos man paliko labai didelį įspūdį. Kartais pagalvodavau, kad norėčiau būti tokia pat sėkminga kaip ir ji. Tad vieną kartą jos tiesiog pasiteiravau, gal ieško naujų žmonių į komandą“, – prisimena pašnekovė.
Sulaukusi atsakymo, kad „Allianz Lietuva“ iš tiesų ieško žmogaus į finansų konsultanto poziciją, G. Petrylienė išbandė savo jėgas visiškai naujoje srityje.
„Kadangi tai yra sritis, kurioje konsultanto kompetencijos ir kliento pasitikėjimas yra svarbiausi dalykai, pirmiausia turėjau pereiti kelis mėnesius trukusią atranką ir mokymus, kad įgyčiau reikiamų žinių apie gyvybės draudimą, pensijų sistemą, investavimo ir taupymo paslaugas. Labai norėjau išbandyti save naujame amplua, tad, tikėjau, kad jei būsiu darbšti, atkakli, reaguosiu į pastabas ir mokysiuosi, man tikrai pavyks“, – pasakoja moteris.
Pastangos, įdirbis, nenumaldomas noras tobulėti buvo įvertinti – neilgai trukus Gintarė tapo vyresniąja finansų konsultante, vėliau pakilo į grupės vadovės poziciją, galiausiai tapo ir instruktore, apmokančia naujokus.
Kurti ryšius – esminė profesinės sėkmės sudedamoji
G. Petrylienė ne tik rūpinasi klientais, juos konsultuoja, bet ir yra atsakinga už naujų finansų konsultantų paiešką, atranką, jų apmokymus ir mentorystę. Moteris pasakoja, kad jaunus specialistus ji pirmiausia moko atvirumo ir sąžiningumo.
„Kasdien skiriu itin daug dėmesio naujų profesionalų, finansų konsultantų ugdymui, jų įvedimui į ritmą. Labiausiai vertinu atvirą ir sąžiningą bendravimą, nes tik tada galima pasiekti užsibrėžtų tikslų ir efektyviai spręsti kylančius klausimus, neaiškumus“, – teigia pašnekovė.
Atvirumas ir sąžiningumas, pasak jos, yra kritiškai svarbios vertybės ir konsultuojant klientus.
„Naujokams visada akcentuoju, kad svarbiausia yra sąžiningas bendravimas su klientu, t. y. aiškiai pristatyta mūsų veikla, siūlomos paslaugos, jų naudos ir rizikos. Turime padėti išsamiai išanalizuoti kliento finansinius poreikius, lūkesčius, galimybes, atsakyti į visus jam kylančius klausimus. Kai žmogus žino, ko gali tikėtis, kokią pagalbą gali gauti ir kokios galimybės jam atsiveria, priimti sprendimą yra kur kas lengviau“, – teigia pašnekovė.
G. Petrylienės profesinė veikla ir santykiai su klientais puikiai iliustruoja „Allianz Lietuva“ bendrovėje puoselėjamas vertybes ir požiūrį į žmogų – sudarius gyvybės draudimo sutartį, su klientu yra nuolat palaikomas ryšys, konsultuojama tiek, kiek jis pageidauja.
„Manau, kad vienas mūsų išskirtinumų yra tas, jog su klientu būname visą jo draudimo laikotarpį. Sutarties sudarymu mūsų santykiai ne baigiasi, o atvirkščiai – tik prasideda. Jei klientui kažkas neaišku, kyla sunkumų, dvejonių, „Allianz Lietuva“ konsultantai visada yra pasiruošę padėti, patarti. Šiltas ir žmogiškas ryšys su klientu išties svarbus. O žinojimas, kad pateisinau klientų lūkesčius, kad mano padedami jie sukaupė pakankamą finansinę pagalvę, kad į teigiamą pusę pasikeitė jų gyvenimas, man yra didžiausias įvertinimas“, – teigia specialistė.