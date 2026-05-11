Legendinė kurorto užeiga nušluota nuo žemės paviršiaus: vaizdas visiškai pasikeis

„Liūdnai pagarsėjęs „Laukinių Vakarų salūnas“ šluojamas nuo žemės paviršiaus.
Trumpalaikis statybų triukšmas šiandien skamba kur kas maloniau nei naktimis čia vykdavę nesibaigiantys triukšmo vakarėliai“, – rašė Palangos vadovas feisbuke.
Nugriautas pastatas statytas 1964 metais, tuomet jame veikė kino teatras.
Dabar jo vietoje suplanuotas naujas pastatas, kurio pirmajame aukšte turėtų būti restoranas su terasa, o antrajame – viešbutis su 24 apartamentais, rodo 2022 metais parengti projektiniai pasiūlymai, kuriuos užsakė Kauno rajone registruota patalpų nuomos bendrovė „Via Baltica Palanga“.
Naujų statybų leidimą Palangos savivaldybė išdavė šiemet sausį.
Kaip naktinė kurorto girdykla ilgai garsėjęs naktinis klubas J.Basanavičiaus gatvėje miesto valdžios sankcijų sulaukė pernai 2018 m. birželį.
Uždraudus nuo 1 val. nakties iki 8 val. ryto prekiauti alkoholiu, užeigos šeimininkai dar bandė bylinėtis, tačiau po metų Vyriausiasis administracinis teismas draudimą patvirtino. Dėl nuolat fiksuojamų viešosios tvarkos pažeidimų policijos pareigūnams vasaromis čia tekdavo budėti beveik ištisą naktį.