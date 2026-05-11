Prekybos tinkluose – užkrėsta vištiena: ragina grąžinti į prekybos vietas

Kaip gegužės 11 d. paskelbė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), prekybos tinkluose aptikta vištiena iš Lenkijos, kurioje nustatyta Salmonella Infantis.
Naujienų portalą Lrytas VMVT informavo, kad šiandien, gegužės 11 d., Latvijos atsakingos institucijos per pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą paskelbė pranešimą dėl vištienos blauzdelių iš Lenkijos, kuriuose nustatyta Salmonella Infantis.
Taip pat nurodoma, kad Lenkijos atsakingai institucijai atlikus patikrinimą, gauta papildoma informacija, kad į Lietuvą pateko ir daugiau vištienos dalių.
„Šiuo metu atliekamas tyrimas, užkrėsta produkcija atšaukiama iš rinkos.
Vartotojai, įsigiję nesaugų produktą, raginami jo nevartoti ir grąžinti į prekybos vietas“, – nurodė VMVT.
Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė nurodė, šiuo metu iš VMVT nėra gauta jokios informacijos apie galimą netinkamos kokybės vištieną.
„Matėme informaciją puslapyje, tačiau nėra nurodytas nei partijos numeris, nei galiojimo data, kad žinotume, kuriai partijai reikia vykdyti tyrimą.
Vos tik gausime informaciją iš VMVT, jei paaiškės, kad turėjome tokį produktą, imsimės skubių veiksmų ir informuosime tiek parduotuves, tiek pirkėjus“, – teigė ji.
Prekybos tinkle „Iki“ parduodamos vištienos partijos Nr. 6450713033;
Prekybos tinkle UAB „Rivona“ („Norfa“) parduodamos vištienos partijos Nr. 6450713085, 6450713086, 6450713087, 6450713088, 6450713096, 6450713103, 6450713145, 6450713150, 6450713152.
Kaip apsisaugoti nuo salmoneliozės
VMVT primena, kad dažniausiai salmonelioze užsikrečiama valgant žalią arba ne visiškai išvirtą ar keptą mėsą, paukštieną, kiaušinius ir kiaušinių produktus, taip pat valgant daržoves ar vaisius, kurie buvo plauti užterštu vandeniu.
„Siekiant apsaugoti save bei savo artimuosius nuo šios ligos, svarbu laikytis paprasčiausių taisyklių:
Kruopšti higiena: tinkamai plaukite rankas ruošiant paukštienos patiekalus, taip pat po kiaušinių tvarkymo; panaudojus įrankius šviežiai paukštienai ruošti juos tinkamai nuplaukite (peilius, pjaustymo lenteles ir kt.) ir tik tada naudoti kitiems produktams ruošti; prieš valgant arba ruošiant vaisius ir daržoves, kruopščiai nuplaukite juos švariu vandeniu, kad pašalintumėte galimas bakterijas.
Visada nusiplaukite rankas prieš gamindami maistą ir kiekvieną kartą po žalios mėsos dorojimo, pasinaudojus tualetu, po sąlyčio su gyvūnu. Priminkite vaikui nusiplauti prieš valgį rankas, ypatingai jei jis žaidė su namų augintiniu.
Pakankamas maisto terminis apdorojimas: virti, kepti ar kitaip termiškai apdoroti mėsą, paukštieną, kiaušinius ir žuvį. Nevartoti žalios ar nepakankamai termiškai apdorotos mėsos, paukštienos, žalių kiaušinių, nepasterizuoto ar nevirinto pieno.
Rinkitės patikimus pardavėjus.
Saugus produktų laikymas: šaldytuve atskirti jau paruoštus vartoti produktus ir šviežią paukštieną, kad nesusidarytų kryžminė tarša. Kiaušinius rekomenduojama laikyti šaldytuve, kur temperatūra yra žema, kad būtų sumažinta bakterijų dauginimosi galimybė“, – paaiškina VMVT.
