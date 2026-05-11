Projektavimo studija „Archera“ – nuo pirmojo namo iki ypatingųjų statinių

Verslą kūrė ieškodamas iššūkių
„Idėja kurti savo verslą kilo tuomet, kai pajutau, jog samdomame darbe atsirado rutina, pradėjo trūkti iššūkių. Tuo metu su žmona dar neturėjome vaikų, tad nusprendžiau, kad dabar tinkamiausias laikas bandyti. Pradžioje projektavau pats, daugiausiai gyvenamuosius namus. Vėliau, komandai augant, koncentravomės į kvalifikacijos kėlimą ir dabar didžiąją laiko dalį dirbame su ypatingaisiais statiniais. Mano pagrindiniu darbu tapo klientų paieška, darbas su komanda ir finansinių srautų valdymas“, – pasakoja verslininkas.
Tarp bendrovės suprojektuotų pastatų – Klaipėdos Senvagės mokykla, Plungės „Oginski“ viešbutis, „Žemaitijos pieno“ administracijos pastatas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pastatų kompleksas ir daug kitų.
E. Narmontas pasakoja, kad šiuo metu gyvena įmonės plėtros etape, kur pirmasis žingsnis yra persikelti į didesnį biurą. Komanda beveik nedirba nuotoliu. Biuras – tai erdvė, kurioje vyksta kūrybinis procesas, bendri pokalbiai, mokymasis.
Jaunas verslas skolintis nebijojo
Verslininkas pasakoja, kad per dvylika metų ne kartą teko susidurti su finansų įstaigomis ir tikina, kad nereikia bijoti verslo plėtrai pasitelkti išorinio finansavimo. Tačiau labai svarbu atkreipti dėmesį į sutarties sąlygas.
„Ieškodamas patalpų biurui, suradau nebaigtos statybos pastatą. Kreipiausi bene į visus didžiuosius bankus dėl įsigijimo finansavimo. Tuo metu neketinau užbaigti pastato statybų, todėl kreditas buvo reikalingas tik jį įsigyti. Man buvo svarbu, kad sutartyje nebūtų sąlygos ir terminų dėl pastato statybų užbaigimo“, – pasakoja E. Narmontas.
Verslininkas prisimena, kad sutarčių sąlygas derinti sutiko vos vienas bankas. Tuomet prasidėjo ilgas nekilnojamojo turto vertinimo, sutarties derinimo procesas. Galiausiai, kai trūko tik parašų, banko atstovai nusprendė, kad punktą dėl statybų užbaigimo į sutartį jie įtrauks.
„Praėjus visą kelią, tokia žinia iš tiesų išmušo iš vėžių. Sutartį suderinome, tačiau jos nepasirašiau. Nuėjau į Telšiuose veikiančią kredito uniją „Germanto lobis“. Pateikiau turto vertinimą, sutartį suderinome greitai, be jokių papildomų reikalavimų. Iš patirties galiu pasakyti, kad ne palūkanos yra svarbiausia – jas galima kompensuotis įvairiomis priemonėmis – tačiau finansų įstaigos lankstumas ir požiūris į klientą“, – tikina verslininkas.
Kredito unijos lengviau priima nestandartinius sprendimus
„Kredito unijos sukurtos tam, kad atlieptų neretai į didžiųjų bankų standartus netelpančių klientų poreikius. Mūsų sprendimai gali būti lankstesni, projektai įgyvendinami greičiau ir paprasčiau, nes viską sprendžiame toje pačioje vietoje. Kaip ir kitos finansų įstaigos, dirbame su ILTE, tad klientai gali kompensuoti palūkanas“, – teigia LKU grupės narės kredito unijos „Germanto lobis“ administracijos vadovė Inga Navikienė.
Jos teigimu, verslininkai, kurie finansavimo poreikį planuoja iš anksto, taip pat ateina pasitarti su kredito unijos specialistais – kreditą verslui gauna gerokai paprasčiau. Konsultantai įvertina verslo finansus, pataria, kaip pasiruošti paraiškos teikimui, o neretai pasiūlo verslui geriausiai tinkančius finansinius sprendimus.