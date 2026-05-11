Sklaido gandus, kad Nacionalinio stadiono projektas brangs: derina naują sutarties variantą

„Projekto pabrangimo nebus. (…) Mes iš tikrųjų turime poreikį peržiūrėti koncesijos sutartį iš techninės pusės, nes yra padaryti nedideli pakeitimai techninėse detalėse, pavyzdžiui, užribio pastūmimo į vieną ir kitą pusę, tam reikalingi koncesijos (sutarties – ELTA) pakeitimai“, – pirmadienį sakė meras.
„Taip pat (Švietimo – ELTA) ministerija irgi turi savo tam tikrų pageidavimų dėl operavimo, pavyzdžiui – dėl sporto muziejaus, dėl renginių, kurie numatyti iš valstybės pusės įsigyti (stadione – ELTA). (...) Tai mes šnekamės, siekiame (…) artimiausiu metu turėti galutinį sutarties pakeitimo variantą, jį suderinti su koncesininku ir tada finalizuoti“, – teigė V. Benkunskas.
Anot jo, nėra leidžiama keisti esminių koncesijos sutarties sąlygų, kurios buvo numatytos konkurso sąlygose.
„Visa kita, ką galima keisti, tikrai yra mūsų pokalbių objektas. Koks bus galutinis variantas, mes dar negalime pasakyti, bet manau, kad greitu metu susitarsim ir tuos pakeitimus patvirtinsim“, – pridūrė meras.
Stadiono koncesininkę „Vilniaus daugiafunkcį kompleksą“ valdančią bendrovę įsigijusios nekilnojamojo turto plėtotojos „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis taip pat teigė, kad projekto vystymas valstybei nebrangs.
„Dėl visko, kas brangsta, riziką prisiimam mes – prisiimam riziką ir už tai atsakome, jeigu mes pasirašėme sutartį, mes ją ir padarysime“, – teigė jis.
„Hanner“ didžiąją dalį bendrovės „Venetus Capital“, kuri yra valdoma fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ ir kuriai priklauso stadiono koncesininkė „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“, akcijų perėmė pernai birželį. Tuomet liepą „Hanner“ sudarė rangovų sutartis su statybų bendrovėmis „Naresta“ bei „Kalvasta statyba“.
Teigiamą išvadą Vilniaus Nacionalinio stadiono projektui Europos Komisija (EK) pateikė pernai gegužės pabaigoje.
2022-aisiais EK patvirtinus 155 mln. eurų vertės projektui skirtą valstybės pagalbos schemą, iš naujo Komisijos patvirtinimą reikėjo gauti po to, kai buvo pakeista koncesijos sutartis ir indeksuota projekto kaina.
Vilniaus miesto savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) koncesijos sutartį sudarė 25 metų laikotarpiui.
Visą daugiafunkcį kompleksą sudaro 19 tūkst. vietų nacionalinis stadionas su sporto muziejumi viduje, sporto centras su krepšinio, rankinio, gimnastikos, bokso salėmis, trys futbolo treniruočių aikštės, tarptautinės kategorijos lengvosios atletikos stadionas su futbolo aikšte, lengvosios atletikos apšilimo zona su mėtymo sektoriais, kultūros centras su biblioteka ir 300 vietų vaikų darželis.
