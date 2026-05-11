Žinomas pajūrio baras visam laikui užveria duris: apie priežastis neužsimena

„Po šešių vasarų prie marių atėjo laikas atsisveikinti. „CaCa“ Smiltynėje mums buvo kur kas daugiau nei restoranas – tai buvo vasaros ritmas, muzika, juokas ir žmonės, kurie kasmet sugrįždavo vėl ir vėl.
Ačiū kiekvienam, kuris užsuko, šventė, ragavo, leido laiką kartu ir kūrė šios vietos istoriją. Jūsų dėka šie šeši sezonai buvo ypatingi. Išeiname kupini gražių prisiminimų ir didelio dėkingumo.
Ačiū, kad buvote šios istorijos dalimi“, – su klientais atsisveikina „CaCa“.
Veiklos nutraukimo priežastys nenurodomos.
Šis restobaras, įsikūręs marių krantinėje, Smiltynės jachtklube, veikė šiltuoju sezonu ir buvo mėgstamas lankytojų.
„Rekvizitai.lt“ duomenimis, restobaras priklauso UAB „Caca namai“.
Bendrovėje dirba 9 darbuotojai. 2024 metais bendrovės pardavimo pajamos siekė 131 023 eurus. Ataskaitose taip pat nurodoma, kad tais pačiais metais bendrovė patyrė 15 032 eurų nuostolį.