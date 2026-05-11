Žymus JAV ekonomistas A. Lafferas prakalbo apie priklausomybes: ragina aktyvinti mokesčių politiką

Neseniai kalbėdamas su Europos Ekonomikos studijų instituto direktoriumi Christianu Nasulea, A. Lafferas ne kartą sugrįžo prie garsiosios kreivės esmės, akcentuodamas, jog valstybės biudžeto pajamos priklauso ne tik nuo mokesčių tarifų dydžio, bet ir nuo žmonių elgsenos.
Taip pat žinomas ekspertas skyrė daug dėmesio išdėstydamas savo požiūrį į sveikatai kenksmingų produktų apmokestinimą.
Europai siūlo eksperimentuoti – atrasti geriausias praktikas
Be užuolankų kalbėti mėgstantis A. Lafferas mano, kad Europos šalys turi laisvę eksperimentuoti su skirtingais mokesčių tarifais.
Tačiau dabartinė ES politika, pasak jo, juda priešinga – mokesčių harmonizacijos – kryptimi, kur eksperimentams ir nacionalinių praktikų kūrimui nelieka vietos. A. Lafferas kartoja mintį, kad vienas dydis netinka visiems: mokesčių politikos centralizavimu kiekvienai valstybei primetama prasta mokesčių tvarka ir galiausiai tai nesukuria norimo efekto.
Ekonomisto įsitikinimu, geriau eiti keliu, kai šalims leidžiama eksperimentuoti. „Jeigu vienos šalies eksperimentas bus sėkmingas, kitos šalys natūraliai pasimokys ir paseks pavyzdžiu, suvokdamos teigiamus rezultatus“, – dėsto ekonomistas.
Per interviu savo mintis jis iliustravo pavyzdžiais, kaip žemesnius tarifus taikyti mažesnę potencialią riziką sveikatai keliantiems produktams. Anot A. Laffero, kainų skirtumas yra finansinė paskata ieškoti sveikatai palankesnių sprendimų.
Ragina geriau suprasti priklausomų asmenų padėtį
Taip pat A. Lafferas atkreipia dėmesį, kad, siekiant daryti įtaką žmonių elgesiui ir pasirinkimams, būtina empatija. Anot jo, labiau apmokestinant stiprių priklausomybių turinčius asmenis, šie stumiami sunkių pasirinkimų link, pavyzdžiui, išleisti mažiau pinigų šeimos maistui.
Be to, tai verčia vartotojus ieškoti pigesnių gaminių ir atsigręžti į šešėlinę rinką, kurią valdo nusikaltėliai. „Nuo nikotino priklausomas rūkantis asmuo atsiduria aukos pozicijoje, nes mokesčiai nepadarys įtakos jo ar jos priklausomybei. Todėl kelti mokesčius šių žmonių sąskaita yra beširdiškas sprendimas“, – dėsto garsus ekonomistas.
Per interviu jis pasidalijo asmenine istorija – papasakojo apie savo motiną, kuri nesugebėjo mesti rūkyti ir mirė nuo plaučių vėžio. A. Lafferas tvirtina, kad rūkančius asmenis pirmiausia reikėtų nukreipti prie alternatyvų, o ne tiesiog bausti didinant mokesčius.
Pasak A. Laffero, šiandien politikai ir institucijos turi visas galimybes diferencijuoti mokesčių tarifus, atsižvelgiant į tikslius duomenis ir mokslinių studijų išvadas. Jis pritaria mokesčių diferenciacijos sprendimams ir net palaiko subsidijų idėją, kad žmonės būtų skatinami atsisakyti didžiausios žalos produktų, o mažiau kenksmingos alternatyvos turėtų geresnį prieinamumą.