„Maxima“ jau 3 metus užtikrina pigiausių maisto prekių vidutinį krepšelį mažiausia kaina

„Pricer.lt“ informuoja, kad remiantis šių metų balandžio 22 dieną atlikto tyrimo metu, „Maximos“ pigiausių maisto prekių vidutinis krepšelis tarp didžiųjų prekybos tinklų buvo pigiausias. Tai reiškia, kad nuo 2023 m. gegužės – tai yra jau 36 kartas iš eilės.
Balandį „Maximoje“ pigiausių maisto prekių vidutinis krepšelis, kurį sudaro 52 prekės, kainavo 62,03 Eur. Skirtumas tarp pigiausio „Maximoje“ ir brangiausio, fiksuoto kitame prekybos tinkle, šių prekių krepšelio balandį buvo 19,80 Eur arba 31,9 proc.
„Užtikrinti pigiausių maisto prekių vidutinio krepšelio mažiausią kainą jau 3 metus, 36 kartus iš 36-ių, yra didelių pastangų ir nuosaikaus ilgalaikio darbo rezultatas. Šias pastangas įtvirtina ir dar vienas faktas, kad remiantis šiuo nepriklausomu kainas stebinčiu portalu, nuo šių metų pradžios, kada buvo atlikti tyrimai, pigiausių maisto prekių vidutinio krepšelio kaina „Maximoje“ toliau nuosekliai mažėjo – nuo 63,97 Eur sausį iki 62,03 Eur balandį. Tai rodo, kad sprendimai tiekimo grandinėje, derybose su tiekėjais ir veiklos efektyvinime duoda realią naudą pirkėjams, kurie atvykę į mūsų tinklo parduotuves žino, kad galės apsipirkti pigiau“, – sako „Maximos“ Pirkimų departamento direktorius Marius Tilmantas.
Šį tyrimą kainas stebintis nepriklausomas portalas atlieka beveik dešimtmetį. Tyrimo metu 52 stebimų prekių kainos fiksuojamos pagal faktinę situaciją, įskaitant tiek įprastas, tiek akcines kainas, išskyrus lojalumo kortelių pasiūlymus.
Kas pirkėjams padeda užtikrinti nuolat mažas kainas?
Taip pat, šio balandį atlikto tyrimo duomenys rodo, kad iš stebimų 52 prekių balandį pigo net 37 prekės. Iš jų – net 21 pigo daugiau nei 10 proc., pavyzdžiui, pigiausias sviestas, cukrus, batonas.
M. Tilmantas dalijasi, kad nemažą dalį portalo stebimų produktų „Maximoje“ sudaro privatūs prekių ženklai: „Farm Milk“, „Extra Line“, „Pormet“, „Wide Ocean“ ir „Mio Rio“, apimantys labai platų asortimentą skirtingose maisto prekių grupėse – nuo pieno ir kitų kasdienių produktų, mėsos ir žuvies, bakalėjos ar šaldytų gaminių bei kitų prekių.
Būtent šių privačių ženklų prekės prekybos tinklo lentynose yra visada už mažiausią įprastą kainą savo prekių grupėje ir suteikia galimybę pirkėjams reikšmingai sutaupyti įsigyjant kasdienes, būtiniausias maisto prekes. Jos – itin aktualios pirkėjams: 1 iš 4 pirkinių krepšelių atsiduria bent vienas šių privačių prekių ženklų produktas.
Pasak M. Tilmanto, tokių kasdienių prekių kainos pirkėjams tampa vienu svarbiausių bendro prekybos tinklo kainų lygio indikatorių. Kartu privatūs prekių ženklai atlieka svarbų vaidmenį derybose su tiekėjais bei gamintojais, siekiant konkurencingų kainų visam asortimentui.
„Ne ką mažiau svarbiu žingsniu siekiant pirkėjams suteikti galimybę kasdien apsipirkti pigiau tapo ir įgyvendinta kainų mažinimo revoliucija. Jos metu „Maximoje“ sumažinome daugiau nei 9 tūkst. maisto prekių įprastas kainas iki 25 proc. Tai buvo kryptingas žingsnis, siekiant, kad mažos kainos pirkėjams būtų ne trumpalaikių akcijų pasekmė, o kasdienė realybė, ypač stebint, kad tinklo parduotuvėse tik kas antra prekė buvo įsigyjama įprasta kaina“, – primena jis.
