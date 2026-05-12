D. Trumpo įspėjimai vėl kaitina rinką: naftos kainos šoktelėjo aukštyn

2026 m. gegužės 12 d. 10:15
Antradienį prasidedant prekybai biržose, naftos kainos vėl šiek tiek pakilo, mat investuotojai atidžiai stebi įtampą, susijusią su trapiomis paliaubomis tarp Irano ir Jungtinių Valstijų.
Naftos „Brent“, kurią numatoma pristatyti liepą, ateities sandorių kainos pakilo 0,75 proc. iki 104,99 JAV dolerių už barelį (159 litrus). Pirmadienį ryte šio pasaulinio naftos etalono kaina buvo pakilusi beveik 5 proc. iki 105,99 JAV dolerių. Jokių reikšmingų rinkai poveikį darančių įvykių per naktį neįvyko, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas sugriežtino savo retoriką konflikto Artimuosiuose Rytuose atžvilgiu.
D. Trumpas teigė, kad dėl, jo žodžiais tariant, „kvailo“ Teherano pasiūlymo užbaigti karą, beveik penkias savaites trukusios paliaubos su Iranu šiuo metu kabo ant plauko. Kalbėdamas Vašingtone jis tvirtino, kad paliaubos iš esmės yra „vos gyvos“, tačiau pridūrė, kad vis dar tiki, jog yra įmanoma pasiekti diplomatinį sprendimą.
Pasak valstybinės Irano žiniasklaidos, Teherano pasiūlyme reikalaujama, kad JAV sumokėtų reparacijas už karo metu Irane padarytą žalą. Be to, Teheranas taip pat siekia, kad jam būtų suteiktas visiškas suverenitetas Hormuzo sąsiauryje, panaikintos sankcijos ir grąžintos įšaldytos Irano lėšos.
Pranešama, kad apie ginčijamos Irano branduolinės programos klausimą pasiūlyme neužsimenama.
