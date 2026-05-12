Dėl daugelio numylėtų žaislų – skubus specialistų įspėjimas: net 80 proc. jų pavojingi

Testavimo metu paaiškėjo, kad 80 proc. išbandytų žaislų buvo pavojingi ir neatitiko reikalavimų. Visi išbandyti produktai taip pat pasirodė esantys suklastoti, praneša Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba feisbuke.
Pagrindinės grėsmės:
smulkios dalys (pakabinami žiedai, akiniai, papuošalai), kurios gali sukelti pavojų užspringti;
plastike esantys ftalatai, galintys pakenkti vaikų sveikatai ir hormoninei sistemai.
Apie nesaugiais pripažintus šiuos žaislus informacija pateikta „ES Safety Gate“ sistemoje. Lietuvos, kaip ir kitų ES valstybių narių, pardavėjai turi atkreipti dėmesį į šią informaciją ir neparduoti tokių gaminių.
Tarnyba pirkėjams rekomenduoja įsigyti žaislus tik patikimose parduotuvėse, tikrinti, ar produktas ir (arba) pakuotė turi CE ženklą, laikyti įtartinos kilmės žaislus mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje, neleisti vaikui dėti žaislo į burną.