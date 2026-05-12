Lietuvos metų eksportuotoja paskelbta „Philip Morris Lietuva“

„Apie 98 proc. mūsų gamykloje pagamintos produkcijos yra eksportuojama į užsienio rinkas ir sudaro beveik penktadalį bendro Klaipėdos apskrities eksporto. O tai neabejotinai prisideda prie mūsų šalies konkurencingumo, atsparumo ir bendro ekonomikos augimo. Už tai esame dėkingi ir savo partneriams – logistikos ir kitų paslaugų tiekėjams, kurie aplink mūsų gamyklą sudaro ištisą eksporto ekosistemą, taip skatindami ekonominį aktyvumą visame regione. Galime didžiuotis ir tuo, kad per tris dešimtmečius į Lietuvos biudžetą „Philip Morris International“ įmonės sumokėjo per 4 mlrd. eurų įvairių mokesčių. Tai vienas didžiausių šalies privataus sektoriaus indėlių į viešuosius finansus“, – teigia gamyklos vadovė Kristina Česnauskienė.
Uostamiestyje gaminamos prekės eksportuojamos į daugiau nei 60 pasaulio šalių, daugiausia Europoje (61 proc.) bei Azijoje (26 proc.). Neseniai produkciją pradėta eksportuoti į tokias šalis kaip Bahreinas, Saudo Arabija ar Egiptas.
Šiuo metu „Philip Morris International“ įmonėse Lietuvoje dirba daugiau nei 650 darbuotojų, o kartu su visa tiekimo grandine sukuriama daugiau nei 2150 darbo vietų. Bendrovė jau daugelį metų išlieka vienu svarbiausių darbdavių Vakarų Lietuvoje.
„Mūsų kompanija pasaulyje kryptingai investuoja į bedūmius gaminius, taip palaipsniui atsisakydama žalingiausių – tradicinių tabako gaminių. Klaipėdos fabrikas išlieka vienu iš dviejų paskutiniųjų cigarečių gamyklų ES.
Tai Lietuvai reiškia šansą pritraukti naujas investicijas į gamyklos konversiją, tačiau tai priklausys nuo to, kiek kompanijos bedūmės ateities vizija sutaps ir su valstybės vizija bei prioritetais“, – pabrėžia Liudas Zakarevičius, „Philip Morris Baltic“ Išorinių reikalų direktorius Baltijos šalyse.
„Philip Morris International“ Lietuvoje iš viso investavo per 600 mln. Eur, o vien investicijos į gamybą siekia daugiau nei 300 mln. Eur.
Gamyklą Klaipėdoje valdanti bendrovė savo veikloje pirmenybę teikia tvarumo sprendimams. Vienas naujausių įgyvendintų projektų – 1,7 mln. eurų vertės saulės elektrinių parkas, užimantis 3,5 ha plotą šalia gamyklos pastato Klaipėdoje ir generuojantis apie 9 proc. viso gamyklos elektros energijos poreikio. Tokio elektros kiekio pakaktų aprūpinti 600 namų ūkių visiems metams.
Nominaciją „Lietuvos metų eksportuotojas“ 2001 m. įsteigė Lietuvos pramonininkų konfederacija. Į ją gali pretenduoti visos Lietuvos įmonės, gaminančios lietuviškos kilmės produkciją bei ją eksportuojančios ar teikiančios eksporto paslaugas.
„Lietuvos metų eksportuotojai“ vertinami pagal eksporto apimtis, investicijas, darbo našumą, kokybės, vadybos ir aplinkosaugos tarptautinių standartų diegimą ir naujų technologijų pritaikymą.
Apdovanojimu siekiama išskirti progresyvias Lietuvos įmones, eksportuojančias lietuviškos kilmės produkciją ar teikiančias eksporto paslaugas, skatinančias Lietuvos ekonomiką.