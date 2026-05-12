Tėvų kasdienybė kainuoja: „Rimi“ šeimos dienomis – iki 50 proc. nuolaidos vaikų prekėms

Didžiausi savaitės pasiūlymai skirti vaikų kategorijoms – ketvirtadienį vaikiškiems drabužiams taikoma net 50 proc. nuolaida, o žaislams – 40 proc. nuolaida. Taip pat mažesnėmis kainomis bus galima įsigyti sauskelnių, kūdikių maisto, higienos bei priežiūros priemonių.
„Matome, kad šeimos šiandien ieško ne pavienių akcijų, o realios kasdienės vertės. Todėl šeimos dienų pasiūlymus formuojame taip, kad tėvai vienu apsipirkimu galėtų pasirūpinti svarbiausiomis vaikų prekėmis ir kartu reikšmingai sutaupyti“, – sako „Rimi Lietuva“ rinkodaros ir viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
„Mano šeimai“ – nuolaidos ne tik akcijų metu
„Rimi“ taip pat primena apie nuolat veikiančią lojalumo programą „Mano šeimai“, skirtą šeimoms, auginančioms vaikus. Prisijungti prie jos galima nemokamai, o programos dalyviai gauna specialias nuolaidas kasdieniams vaikų poreikiams.
Priklausomai nuo vaiko amžiaus, taikomos nuolaidos:
- kūdikių maistui ir gėrimams;
- sauskelnėms;
- drėgnoms servetėlėms ir paklotams;
- ekologiškiems vaisiams ir daržovėms;
- kruopoms, košėms bei kitiems kasdieniams produktams;
- mažylių ir vaikų viršutiniams drabužiams.
Programos nariai taip pat gauna specialias nuolaidas vaiko gimtadienio proga iki 16 metų bei papildomus pasiūlymus skirtingose kategorijose.
Daugiau dėmesio – kūdikių priežiūrai
Šeimos dienų metu ypatingas dėmesys skiriamas ir „Salling“ kūdikių linijoms, kurios pastaruoju metu sulaukia vis didesnio pirkėjų dėmesio.
„Salling Fri Baby“ produkcija išsiskiria švaresne sudėtimi – sauskelnės, šampūnai, kremai ir kitos priežiūros priemonės kuriamos be kvapiklių bei dažiklių, todėl tinka jautriai kūdikių odai. Tuo metu „Salling ØKO“ linijoje siūlomos ekologiškos tyrelės su paprasta sudėtimi kasdieniams mažylių poreikiams.
Šeimos dienų metu „Salling“ sauskelnėms taikoma 30 proc. nuolaida, todėl pirkėjai gali išbandyti kokybiškus ir jautriai odai pritaikytus produktus už mažesnę kainą.
Vienoje vietoje – viskas šeimai
„Rimi“ pastebi, kad šeimos vis dažniau vertina galimybę vienu apsipirkimu pasirūpinti viskuo – nuo šviežio maisto iki vaikų priežiūros priemonių ar žaislų.
„Šeimoms svarbu ne tik gera kaina, bet ir patogumas – galimybė vienoje vietoje rasti viską, ko reikia kasdienai. Būtent todėl nuosekliai plečiame tiek kūdikių, tiek vaikams skirtų prekių asortimentą ir ieškome sprendimų, kurie padėtų šeimoms apsipirkti paprasčiau“, – sako L. Lesauskaitė-Remeikė.
Daugiau informacijos apie „Mano šeimai" programą ir specialius pasiūlymus šeimoms galima rasti: „Mano šeimai" programa