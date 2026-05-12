Tragiška atostogų baigtis: buvęs „Kaufland“ vadovas kartu su šeima žuvo lėktuvo katastrofoje

Tarp aukų – ilgametė „Dieterio Schwarzo Stiftung“ fondo vadovė Silke Lohmiller (61), jos vyras Richardas Lohmilleris (66), kuris anksčiau vadovavo „Kaufland“, ir jų sūnus Henry (19). Tai pranešė pats fondas „Dieter Schwarzo Stiftung“.
Pranešime rašoma, kad Silke Lohmiller daugiau kaip keturis dešimtmečius buvo viena svarbiausių „Schwarz“ įmonių grupės vadovių. Nuo prisijungimo prie grupės 1984 metais ji pasižymėjo vizionierišku požiūriu ir ryžtinga lyderyste. Be kita ko, ji buvo atsakinga už leidybos bendrovės „Tip Werbeverlag“ kūrimą, o 2009 metais perėmė socialinės atsakomybės sritį visoje įmonių grupėje.
2015 metais Silke Lohmiller tapo „Dieter Schwarz Stiftung“ vadovybės nare ir iki 2025 metų buvo atsakinga už švietimo kryptį. Jos veiklos laikotarpiu įgyvendinti svarbūs fondo projektai: atidarytas didžiausias Vokietijoje mokslo centras „experimenta“, plėtota Inovatyvaus švietimo ir vadybos akademija (aim), „Haus der Familie“ centras, o „Josef-Schwarz-Schule“ išaugo į vieną didžiausių dvikalbių privačių mokyklų Vokietijoje.
„Netenkame išskirtinės asmenybės ir atsidavusios kūrėjos, kuri ilgam suformavo mūsų regiono ir visos Vokietijos švietimo sistemą“, – sakė „Dieter Schwarz Stiftung“ vadovas prof. Reinholdas R. Geilsdörferis. „Jos nenuilstantis darbas visada buvo skirtas tam, kad jauniems žmonėms būtų atvertos ateities galimybės. Gedime ne tik vertinamos kolegės, bet ir itin šilto žmogaus, kurio mums labai trūks.“
Kaip teigiama wiwo.de, Richardo Lohmillerio tėvas Richardas Lohmilleris vyresnysis buvo viena svarbiausių „Schwarz“ grupės figūrų ir iki pat savo mirties 2025 metais laikytas svarbiu įmonės ramsčiu.
„Jaunesnysis Richardas Lohmilleris pasekė tėvo pėdomis ir 1980 metais prisijungė prie įmonių grupės. 1999 metais jis buvo paskirtas į „Kaufland“ valdybą, kur buvo atsakingas už prekybos, nekilnojamojo turto, pirkimų, mėsos produktų ir logistikos sritis.
2016 metais „Kaufland“ jį paskyrė vadovu Vokietijoje. Po trejų metų jis pasitraukė iš visų pareigų ir, sulaukęs 60 metų, išėjo į pensiją“, – rašoma portale.
„Asatunews“ rašoma, kad 19-metis sūnus Henry Lohmilleris tik praėjusiais metais buvo baigęs Josefo Schwarzo mokyklą. Jis dirbo savanoriu paramediku, kad pasiruoštų planuojamoms medicinos studijoms.
Vokiečių turistai vyko prie garsiosios kopos
Pasak oro bendrovės „Desert Air“, per mažo propelerinio lėktuvo katastrofą žuvo visi keturi juo skridę žmonės. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, ir pilotas buvo vokietis.
Turistai sekmadienį išskrido „Cessna 210“ lėktuvu iš sostinės Vindhuko tarptautinio oro uosto. Maždaug po valandos mažasis lėktuvas turėjo nusileisti privačiame lodžės aerodrome Sossusvlei regione, tačiau tikslo taip ir nepasiekė. Lėktuvo nuolaužos buvo rastos pirmadienio rytą.
Pranešama, kad Namibijos institucijos pradėjo oficialų katastrofos priežasčių tyrimą.
Sossusvlei – viena žinomiausių turistinių vietovių pietvakarių Afrikos valstybėje Namibijoje. Ji garsėja įspūdingomis raudono smėlio kopomis, kurios laikomos vienomis aukščiausių pasaulyje.