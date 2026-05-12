Tūkstančiai gyventojų buvo likę be elektros, ryšio ir vandens

„Gal galite paaiškinti, kas nutiko šiandien su elektros tiekimu Garliavoje ir aplink? Buvo dingus ne tik elektra bet ir mobilusis ryšys bei vanduo. Buvo labai nejauku, kai negalėjau prisiskambinti nei vyrui, nei mamai...“ – antradienį apie 12.50 val. portalo „Kas vyksta Kaune“ teiravosi skaitytoja.
Pirmųjų gyventojų pranešimų apie galimus elektros tiekimo gedimus portalas sulaukė apie 11 val. Gedimus fiksavo ir Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) žemėlapis.
„Gavau tiesiog automatinę žinutę dėl sutrikimo, kai jau atsirado ryšys ir elektra. Bet ką daryti tokiu atveju, kai dingsta elektra ir ryšys? Net negalėjau pranešti apie sutrikimą, ką jau kalbėti apie tai, jog negaučiau pranešimo iš LT72.lt, jeigu tai būtų susiję su visuotine nelaime ir būtų reikalinga evakuacija?“ – retoriškai klausė moteris.
ESO: gedimas – dėl statybos darbų
ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė paaiškino, dėl kokių priežasčių fiksuoti elektros tiekimo trikdžiai.
„Šiandien 11.09 val. Garliavoje dėl trečiųjų šalių vykdytų statybos darbų metu pažeistų net dviejų požeminių elektros kabelių laikinai buvo sutrikęs elektros energijos tiekimas maždaug 12 tūkst. ESO klientų. ESO operatyviai sureagavo į incidentą – specialistų komandos nedelsiant išvyko į įvykio vietą, buvo ieškoma techninių sprendimų ir atliekami tinklo perjungimai“, – portalui teigė R. Juodkienė.
Anot jos, jau 12.09 val. elektros energijos tiekimas buvo atnaujintas apie 10 tūkst. klientų. 12.52 val. visiems klientams, paveiktiems Garliavos TP atsijungimo, elektros energijos tiekimas buvo visiškai atstatytas.
„Situaciją komplikavo tai, kad dėl anksčiau suplanuotų darbų negalėjome pritaikyti greitesnių techninių sprendimų, kurie mums įprastai tokiose situacijose leidžia tiekimą atnaujinti per keliasdešimt minučių. Tai buvo sudėtingas tinklo pažeidimas, tačiau ESO profesionalų operatyvumas leido didžiajai daliai klientų elektros tiekimą atkurti greičiau nei per valandą“, – pažymėjo R. Juodkienė.
Pirminiais atstovės turimais duomenimis, abu kabeliai buvo pažeisti trečiųjų šalių vykdytų kasimo darbų statybvietėje metu.
„Nors tokių incidentų pastaraisiais metais mažėja, vis dar pasitaiko darbų vykdytojų, kai darbai vykdomi neįsitikinus požeminių tinklų vieta arba nesuderinus veiklų. Tokie pažeidimai sukelia didelius nuostolius ir reikšmingus nepatogumus tiek gyventojams, tiek verslui. ESO nuolat ragina rangovus ir statybų vykdytojus atsakingai planuoti kasimo darbus bei laikytis visų elektros tinklų apsaugos reikalavimų. Šiuo metu aiškinamės, ar buvo gauti visi leidimai ir viskas įvyko pagal numatytą tvarką“, – pažymėjo specialistė.
Galimi vandentiekio ir nuotekų tinklų veiklos sutrikimai
Tuo metu bendrovė „Kauno vandenys“ įspėja, kad gegužės 12 d. dėl bendrovės ESO elektros gedimo sutriko Garliavos siurblinės veikla.
„Atkreipiame dėmesį, kad dėl siurblinės sustojimo galimi laikini vandentiekio ir nuotekų tinklų veiklos sutrikimai pietinėje Kauno dalyje – nuo Narsiečių kaimo iki Išlaužo. Kai tik bus atnaujintas elektros tiekimas, bendrovė „Kauno vandenys“ nedelsdama imsis veiksmų atnaujinti įprastą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Atsiprašome gyventojų už laikinus nepatogumus ir dėkojame už kantrybę“, – pranešime pažymėjo bendrovė.
Dėl šios situacijos portalas „Kas vyksta Kaune“ kreipėsi ir į „Tele2“ operatorių, gavus informacijos, publikaciją papildysime.