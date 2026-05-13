„Kauno alui“ išsikeliant iš Savanorių prospekto Kaune – darbo neteks 41 darbuotojas

„Kauno alus“ pranešime Užimtumo tarnybai informuojama apie grupės darbuotojų atleidimą. Iš 62 dirbančiųjų įspėtas 41 darbuotojas“, – Eltai nurodė tarnybos atstovė Milda Jankauskienė.
Pasak jos, tarp atleidžiamų darbuotojų yra 7 įvairūs operatoriai, 5 krovėjai, 3 alaus virėjai, 3 vairuotojai ekspeditoriai, taip pat administracijos, laboratorijos ir ūkio darbuotojai.
Atleidimai numatyti nuo šių metų birželio 11 d. rugpjūčio 14 d. Nurodoma, kad darbo sutartis planuojama nutraukti šalių sutarimu ir darbdavio iniciatyva be darbuotojų kaltės, jų atliekamoms funkcijoms tapus perteklinėmis.
Praėjusią savaitę pranešime žiniasklaidai buvo skelbiama, kad 180 metų mininti bendrovės „Kauno alus“ darykla pradeda naują veiklos etapą. Gamybos ir sandėliavimo procesai perkeliami į modernią infrastruktūrą, istorinė vieta atsivers miestui.
Kauno Savanorių prospekto papėdėje „Kauno alus“ veikė nuo įsikūrimo – 1846 metų.
2025-aisiais įmonę įsigijo kita nepriklausoma šalies darykla „Genys Brewing“, užsitikrinusi investicinio fondo „LitCapital“ investiciją. Po sandorio pradėtas ekspertų vertinimas atskleidė, kad istorinei vietai būtini kapitaliniai pokyčiai. Beveik du šimtmečius skaičiuojanti infrastruktūra nebeatitinka saugumo reikalavimų bei šiuolaikinių gamybinių, sandėliavimo ir operacinių poreikių.
„Griūvanti infrastruktūra reikalauja sprendimų, užtikrinančių nenutrūkstamą daryklos veiklą ir istorijos tęstinumą. Perkeldami gamybą į modernią aplinką išsaugome svarbiausią: gamybos metodus, receptus, meistrystę ir aukščiausius kokybės standartus“, – teigia „Kauno alaus“ vadovas Mindaugas Urmanavičius.
Projektas – rengiamas Įvertinus būtinybę perkelti „Kauno alaus“ gamybą, dalis jos laikinai bus organizuojama Žemuosiuose Šančiuose veikiančioje „Genys Brewing“ darykloje.
„Abi daryklos išlaiko savąjį identitetą: „Genys Brewing“ koncentruojasi į kraftinių gėrimų inovacijas ir aukščiausios kokybės produktų kūrimą, o „Kauno alus“ ir toliau puoselės tradicinę aludarystės kryptį bei stiprins savo pozicijas rinkoje“, – sako M. Urmanavičius.
Iki naujų gamybinių patalpų projekto įgyvendinimo likusi gamybos dalis bei sandėliavimas bus organizuojamas pasitelkiant partnerių infrastruktūrą.
Pokytis palies darbuotojus – dalies darbo vietų išlaikyti nepavyks. Buvo vertintos skirtingos alternatyvos, tačiau ne visas funkcijas įmanoma integruoti į naują veiklos modelį. Ateityje įmonė planuoja plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą.
Per artimiausius kelerius metus istorinė daryklos vieta bus atgaivinta ir pritaikyta miesto poreikiams, išsaugant visus istorinius pastatus bei kitus paveldo elementus. Pagal rengiamą projektą, ši teritorija taps daugiafunkce miesto erdve su laisvalaikio ir poilsio zonomis, restoranais, barais, viešosiomis ir administracinėmis erdvėmis.
Kaip skelbiama rekvizitai.vz.lt, „Kauno alaus“ darykla veikia nuo 19-ojo amžiaus vidurio.
Remiantis Registrų centro duomenimis, užpernai įmonės pajamos siekė 6,33 mln. eurų, grynasis pelnas – 312,66 tūkst. eurų. Tuo metu 2023 metais įmonės pajamos siekė 5,99 mln. eurų, grynasis pelnas – 167,62 tūkst. eurų.
