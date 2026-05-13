„Verslo genas 2026“ Tauragėje: nuo ministrų diskusijų iki išskirtinių potyrių prie „Subaru“ vairo

Naujienų portalo Lrytas jubiliejinis, dešimtasis projektas šiemet keliasi į Tauragę. Kol „Tauragės bendruomenių namuose“ daugiau nei 60 pranešėjų – nuo ministrų iki sėkmingiausių verslo praktikų – diskutuos apie regionų proveržį, lauke dalyvių lauks azartiška pertrauka.
JMA Centras kviečia: pajuskite „Subaru“ geną
Vienas laukiamiausių konferencijos akcentų – „Subaru“ bandomųjų važiavimų zona. Oficialus „Subaru“ atstovas Lietuvoje „JMA Centras“ dalyviams paruošė naujausių modelių gamą.
Tai nebus tik paprastas važiavimas iš taško A į tašką B. Verslo bendruomenei tai proga:
- Išbandyti legendinę „Symmetrical All-Wheel Drive“ sistemą, kuri užtikrina stabilumą bet kokiomis sąlygomis.
- Pajusti „EyeSight“ saugumo technologijas, kurios tampa standartu šiuolaikiniame verslo kelyje.
- Pasikonsultuoti su „JMA Centras“ ekspertais apie specialius pasiūlymus verslo parkams.
Svarbu: važiavimų skaičius ribotas, tad konferencijos dalyviai raginami registruotis bandomajam važiavimui iš anksto arba iškart atvykus į renginį.
Programoje – nuo geopolitikos iki „nuo garažo iki įmonės“ sėkmės
Kol vieni bandys „Subaru“ pravažumą, salėse virs ne mažiau aštrios diskusijos. Ekonomistas Marius Dubnikovas pristatys 2026–2027 m. prognozes, o krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kartu su politologais analizuos verslo išgyvenimo strategijas geopolitinio neapibrėžtumo fone.
Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas ir ekonomikos bei inovacijų ministras Edvinas Grikšas diskusijoje „Regionai augina raumenį“ bandys atsakyti į klausimą: kodėl būtent dabar geriausias laikas investuoti už didmiesčių ribų?
Paskutinė galimybė patekti
Konferencija „Verslo genas“ – tai ne tik pranešimai. Tai erdvė, kurioje viena pažintis prie kavos puodelio ar viena diskusija bandomojo važiavimo metu gali tapti lūžio tašku jūsų verslo kelyje.
Renginio detalės:
- Kada: 2026 m. gegužės 22 d.
- Kur: „Tauragės bendruomenių namai“, Tauragė.
- Registracija: https://www.jmac.lt/verslo-genas-2026
- Nepraleiskite progos susitikti su lyderiais ir išbandyti „Subaru" dinamiką kartu su „JMA Centru". Susitinkame Tauragėje!