„Wizz Air“ paskelbė netikėtą žinią keleiviams: atnaujina iš Vilniaus dingusį maršrutą

2026 m. gegužės 13 d. 17:56
Oro linijų bendrovė „Wizz Air“ praneša nuo gegužės 28 d. atnaujinanti skrydžius į ir iš Tel Avivo, taip žengdama svarbų žingsnį atkuriant Izraelio susisiekimą su svarbiausiomis Europos kryptimis, įskaitant Vilnių, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Sprendimas priimtas atsižvelgiant į naujausią Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (EASA) informaciją ir atspindi nuolatinį „Wizz Air“ bendradarbiavimą su tarptautinėmis ir vietos institucijomis. Svarbiausiu bendrovės prioritetu išlieka užtikrinti saugų skrydžių vykdymą.
Bilietus šia kryptimi jau dabar galima įsigyti bendrovės internetinėje svetainėje wizzair.com ir per „WIZZ“ programėlę.
Oro linijų bendrovė ir toliau atidžiai stebės situaciją bei palaikys nuolatinį ryšį su aviacijos saugos agentūromis, saugumo institucijomis ir valstybinėmis organizacijomis. Skrydžių vykdymas bus vertinamas nuolat, o tvarkaraščiai prireikus gali būti koreguojami pagal oficialias aviacijos sektoriaus rekomendacijas.
Atnaujindama skrydžius į Tel Avivą, „Wizz Air“ toliau stiprina savo, kaip pirmaujančios pigių skrydžių oro linijų bendrovės Izraelyje, poziciją bei lyderystę Europoje ir už jos ribų. Šiuo metu bendrovė vykdo daugiau nei 1000 maršrutų ir 2026 m. savo tinkle planuoja pervežti 80 mln. Keleivių.
„Džiaugiamės galėdami patvirtinti savo sugrįžimą į Tel Avivą. Mūsų keleivių ir įgulos saugumas išlieka svarbiausiu prioritetu, todėl šį sprendimą priėmėme apgalvotai ir atsakingai. Nekantraujame vėl pasitikti savo keleivius iš Izraelio ir suteikti milijonams klientų visoje Europoje galimybę pažinti išskirtinę Izraelio kultūrą“, – sako „Wizz Air“ komercijos vadovas Ianas Malinas.
