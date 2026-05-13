Automobilių dalimis prekiaujančioje įmonėje – atleidimai: darbo neteks kone ketvirtadalis darbuotojų

Kaip naujienų portalui Lrytas nurodė Užimtumo tarnybos atstovė spaudai Milda Jankauskienė, buvo gautas pranešimas iš UAB „Tobis“ apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą.
Iš 69 dirbančiųjų įspėta 17 darbuotojų. Darbo neteks 8 sandėlininkai, 5 sandėlininkai-krovėjai, 3 pakuotojai.
M. Jankauskienė taip pat pažymėjo, kad darbuotojus numatoma atleisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 63 straipsnyje nurodytomis sąlygomis nuo 2026 m. liepos 17 d. iki rugpjūčio 11 d.
Atleidimo priežastimi, anot UŽT atstovės, nurodomas bendrovės organizacinis pertvarkymas – dalies centrinio sandėlio padalinio pareigybių panaikinimas.
„Sprendimas priimtas vadovaujantis Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 208 straipsniu, taip pat kitais taikytinais Lietuvos Respublikos teisės aktais“, – nurodė M. Jankauskienė.
Nurodytas Darbo kodekso 57 straipsnis apibrėžia, kad darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį prieš terminą dėl šių priežasčių: darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla.
Durų neužvers
Kaip nurodoma rekvizitai.vz.lt, iš viso įmonėje dirba 69 darbuotojai.
Skelbiama, kad įmonės pardavimo pajamos 2024 m. buvo 15 925 476 eurų, grynasis pelnas – 267 817 eurų.
Skolų įmonė neturi.
Susisiekti su įmonės vadovu ir paklausti, kokios priežastys lėmė tokį sprendimą, nepavyko.